El hijo de Alberto Fernández se peleó con Ángel De Brito: "A mí me volvieron figura pública sin mi consentimiento"

En el programa que conduce el periodista de espectáculos, se mostró la foto del joven cosplayer bailando muy cerca del bailarín Facundo Mazzei

Estanislao Fernández, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, protagonizó una fuerte discusión con el periodista Angel de Brito, luego de que se dieran a conocer en el programa Los Ángeles de la Mañan unas fotos tomadas en un boliche el fin de semana, donde se lo vio bailando "muy cerca" de Facundo Mazzei, bailarín de Showmatch.

En el programa que conduce, mostró la foto del joven cosplayer, tras lo cual su panel comenzó a opinar sobre la imagen e incluso entrevistaron al bailarín para saber si había pasado algo.

"Estuve bailando con Estanislao. Fue en la fiesta Plop. Descubrí que me seguía en Instagram y lo empecé a seguir. Nos encontramos en un boliche y bailamos un tema de Lali Espósito. Es lo más Estanislao", dijo Mazzei.

Y aclaró que si bien no está en pareja actualmente, está "enganchado" con una persona. "La noche terminó con un beso, un gusto y taza, taza", dijo el bailarín.



Frente a esto, la novia de Estanislao le escribió por Twitter al periodista: "Che Angel De Brito mi novio puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo. Tenemos una relación abierta y somos jóvenes. No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas. Besitos".

Che @AngeldebritoOk mi novio puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo. Tenemos una relación abierta y somos jóvenes. No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas. Besitos. https://t.co/ZSpo8Qn1dX — ???????????????????????????" ???? (@Nathyedith_) November 19, 2019

Y también se diritió a la gente en general:

Gente tenemos una relación abierta, por lo cual cada uno podemos hacer lo que queramos en nuestra intimidad. Dejen de buscar pelotudeces y vivir la vida libre. https://t.co/8IZYlz91bY — ???????????????????????????" ???? (@Nathyedith_) November 19, 2019

A lo que el conductor le respondió: "¿Tenés problemas de comprensión? Fue exactamente lo que dije. Míralo bien antes de escribirme. ¡Besitos para vos!".

Tenes problemas de comprensión?

Fue exactamente lo que dije.

Míralo bien antes de escribirme

Besitos para vos! https://t.co/gZTwtLxJdR — A N G E L (@AngeldebritoOk) 19 de noviembre de 2019

Esto fue solo el inicio ya que la respuesta del conductor no agradó para nada a Estanislao Fernández y fue allí que decidió opinar sobre el tema a través de su cuenta de Twitter.

El primer de los ocho mensajes comenzaba contestando a la respuesta que De Brito le hizo a la novia de Estanislao: "Tenés problemas de comprensión dice. Violento total al meterse en mi vida y la de miles de personas. Violento total al permitir que sus panelistas digan giladas. Violento total respondiéndole de esa forma a mi novia que no es mediática, no tiene sus seguidores, etcétera".

TENES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN DICE. Violento total al meterse en mi vida y la de miles de personas. violento total al permitir que sus panelistas digan giladas. Violento total respondiéndole de esa forma a mi novia que no es mediática, no tiene sus seguidores, etc. https://t.co/MtXFY717Ww — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Y después siguió dejando en claro que no está interesado en tener una vida mediática y que repudia a los programas de espectáculos o chimentos.

No iba a hablar de este tema pero quiero recordarles que angel de brito, sus panelistas, etc, viven de hablar de la vida de otras personas. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Dicha foto no me llego a mi, no le llego a el antes, no le llego a nadie. Como hice con Amalia Granta y el programa de pamela david, Angel de Brito y su programa, sus panelistas y etc, quedan totalmente canceladxs para mi. Los tengo bloqueados porque eso que hacen es acoso. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

dejemos de normalizar el acoso mediatico. Si vos me decis que yo soy participante de bailando por un sueño o cualquier otro programa de tv, no me molestaria ese nivel de acoso, porque es parte del juego. Les recuerdo que a mí me volvieron figura publica sin mi consentimiento. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

sin mi consentimiento se encargaron de publicar "mi historia" en todos lados sin siquiera chequearla. Así que sepan que yo no entro en este juego chiques. Cada programa de este indole, medio, etc, que habla de mi, de la forma que hablaron, queda cancelado por acoso. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Dejemos de normalizar el acoso. Punto. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Para cerrar, explicó el por qué del descargo: "Mi limite fue que le respondan a mi novia de forma tan violenta, patoteandola. Dejemos de normalizar el acoso. Punto".

Mi limite fue que le respondan a mi novia de forma tan violenta, patoteandola. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Mi vida no es un objeto de consumo, y mucho menos mi vida privada y eso es lo que repudio. Nadie me consulto nada a mi, solo hablan de mi y me hacen entrar en un conflicto en el cual yo no accedi a estar. https://t.co/FAahqZA3js — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Y repito: ese es el problema acá. Utilizar mi vida como objeto de consumo y cosificarme sin mi consentimiento. Ser el hijo del presidente no le da derecho A NADIE a meterse sin motivo en mi vida privada. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Porque ademas si nos ponemos a analizar detalles: ningún titular de los de LAM de hoy con respecto a mi me trato como yo pido que me traten, como Dyhzy. Me trataron de el hijo del presidente o de Estanislao. No de Dyhzy como le he pedido infinidad de veces a todxs que me traten — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

3ero: meten a mi viejo en esto como si fuese lo unico que trasciende por mi vida, diciendo "ay porque si yo lo tuviese al hijo del presidente le preguntaria que politicas economicas va a tomar su papa" minimizandome como individuo que no esta en politica pero si en el arte. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019

Y 4to para finalizar: hablaron de mi como si supiesen algo de mi. Aca el problema no es si los medios hablan de mi o no. Aca el problema es que usan mi vida privada como mercaderia sin mi consentimiento. Y la gente lo normaliza sin darse cuenta que es acoso. — ??'????????????-???? ???????????'???????????????'???" ??'? (@dyhzyx) November 19, 2019