Mariano Closs y Diego Latorre recordaron a Carlos Ávila en la previa del partido de River

Durante la transmisión de Fox Sports, en los minutos previos al inicio del encuentro entre River y Flamengo, ambos manifestaron su dolor

Casi como una ironía del destino, Carlos Ávila murió el mismo día en el que su amado River Plate disputa una nueva final de Copa Libertadores. Varias figuras del mundo del periodismo deportivo acercaron sus condolencias tras conocerse la noticia, y hasta el presidente Mauricio Macri le dejó un sentido mensaje.

Durante la transmisión de Fox Sports, en los minutos previos al inicio del encuentro entre el Millonario y el Flamengo, Mariano Closs y Diego Latorre también manifestaron su dolor.

"Aprovecho estos segundos para mandarle un gran abrazo a la familia Ávila, a sus hijos, Juan Cruz, Diego y Celeste, por el fallecimiento del queridísimo Carlos Ávila. Triste me ha puesto esta noticia porque sin dudas ha sido quien en su empresa me brindó confianza y me apuntaló para que también pueda estar aquí. Encima el querido Carlos, fanático de River… Un gran, gran abrazo para el querido Negro", dijo Closs.

Ya con los equipos en la cancha, justo antes de que inicie el encuentro, Latorre se sumó al mensaje y le dejó saludos a la familia de Ávila.

A través de su cuenta en Twitter, Macri también le había dejado un mensaje al empresario. "Se fue Carlos Ávila, un gran entusiasta de la vida que hizo un aporte histórico en el fútbol argentino. Mi acompañamiento a toda la familia", escribió el presidente en la red social.

Entre las otras personalidades que le dejaron un mensaje se destacan Jorge Rial, quien le hizo un reconocimiento personal a quien consideró "un gran tipo".

"Lo quería mucho. Me bancó en momentos difíciles de mi carrera", reveló el conductor de Intrusos. Paulo Vilouta, por su parte, despidió "con mucha pena a un grande como Carlos Ávila", al tiempo que su colega Julián Bricco destacó que Fútbol de Primera fue "una idea" del Negro. "Y yo también lo soy", agregó.

El periodista Eduardo Feinmann y el productor Daniel Tobal también se hicieron eco de la noticia, al tiempo que Guillermo Salatino recordó que Ávila, de quien resaltó su "enorme talento", le propuso hacer Fútbol de Primera, que terminó saliendo al aire en Canal 11.

Carlos Ávila murió hoy a los 77 años en el Instituto Argentina del Diagnóstico, por una afección cardíaca. Dejó tres hijos: Pablo, Juan Cruz (reconocido productor televisivo) y Celeste.

Nacido en Asunción en 1942, a mediados de la década del 80 comprendió, antes que nadie, que la televisión podía revolucionarse a partir del deporte. El hombre, que llegó a Buenos Aires con apenas cuatro años y una "niñez sin recursos, pobre pero no miserable", como él mismo la definió, con el tiempo creó un imperio mediático: TyC Sports, Canal 9 (del que luego se desprendió), América, radio La Red, y gestó la llegada al país de la señal Fox Sports.