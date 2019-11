Los memes inundan las redes luego del triunfo del Flamengo ante River

El Flamengo de Brasil se ha coronado este sábado campeón de la Copa Libertadores tras vencer al River Plate en la histórica final del máximo torneo de clubes de América, que se celebró en el estadio Monumental (Lima, Perú).

Como era de esperar, los internautas no han tardado en publicar una lluvia de memes en las redes sociales, en la que han mostrado su creatividad, ironía y mordacidad en el marco del encuentro.

Varios usuarios centraron sus bromas en el cambio veloz en el curso del juego, cuando el Flamengo se adelantó.

Did Gabigol really do that just now!!! Wow!! #CopaLibertadores2019 pic.twitter.com/9oO1YHCxwp