Bloomberg, el multimillonario que va por la presidencia de Estados Unidos

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, entró el domingo pasado a la carrera del Partido Demócrata para llegar a la Casa Blanca.

Michael Bloomberg, uno de los hombres con más dinero del mundo, entró a la carrera del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos, agregando otra voz moderada a un nutrido grupo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca.



Se trata de un cambio de dirección por parte de Bloomberg, de 77 años, quien en marzo había dicho que no buscaría la presidencia en las elecciones de noviembre de 2020, enfrentando al presidente republicano Donald Trump.



"Me postularé a presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos. No podemos permitirnos cuatro años más de las acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump", dijo en un comunicado el empresario de medios que fundó la compañía que lleva su nombre, Bloomberg LP.



Ubicado en el octavo puesto de los estadounidenses más ricos en el listado de Forbes, con un patrimonio estimado de 53.400 millones de dólares, Bloomberg tendrá la ventaja de poder financiar con sus propios recursos la campaña y destinar millones a la publicidad y contratar personal.



La candidatura presenta un desafío tardío al conjunto de demócratas en la cima de los sondeos de opinión - otros centristas como el exvicepresidente Joe Biden y Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, además de los destacados senadores liberales Elizabeth Warren y Bernie Sanders.



Bloomberg ha sido crítico de Warren por su cruzada contra Wall Street y su plan para fijar impuestos especiales a los más ricos para financiar programas como un plan de salud universal y educación universitaria gratuita. Competirá con Biden y Buttigieg para convertirse en la alternativa moderada a las agendas liberales de Warren y Sanders.



Ha ganado aliados en el partido con su defensa y acción filantrópica sobre cambio climático y la oposición a la violencia con armas de fuego, destinando millones de dólares a grupos que buscan leyes más restrictivas para el uso de armas. Bloomberg se desempeñó como alcalde de Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, de 2002 a 2013.



Bloomberg había presentado el jueves los documentos ante la Comisión Electoral de Estados Unidos para buscar la presidencia. Ya antes había presentado los documentos para poder competir en la interna demócrata en Alabama y otros cuatro estados que tenían plazos tempranos.