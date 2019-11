El sorpresivo apoyo de Eduardo Feinmann a Alberto Fernández

El conductor destacó un comentario del presidente electo sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer

En varias ocasiones, Eduardo Feinmann se ha manifestado en oposición a la figura de Alberto Fernández y el resto de los candidatos del Frente de Todos. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al apoyar un comentario del presidente electo a través de las redes sociales.



El conductor expresó a través de Twitter un apoyo a los dichos de Fernández en la misma red social. El político expuso su visión hacia el futuro con respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.



"Quiero reivindicar mi compromiso de luchar contra las violencias que sufren las mujeres en nuestro país. Construir una Argentina con igualdad es un imperativo moral que nos exige actuar sin demoras", aseguró en un tuit el compañero de fórmula de Cristina Kirchner. A partir de esta declaración, el periodista citó sus palabras y tuiteó: "Adhiero fervientemente" y etiquetó a su autor. De esta manera, hizo público su apoyo a las ideas pregonadas por el futuro mandatario.

Te puede interesar Los incómodos comentarios de Marcelo Tinelli sobre Estanislao Fernández





Las críticas a su publicación no tardaron en llegar. Varios cibernautas no dudaron en señalar sus dichos como una inconsistencia sobre su postura con respecto a la política de la Argentina. Hasta se llegó a utilizar la publicación en apoyo de la fórmula ganadora de una cuenta suya falsa para increparlo.



Feinmann se tomó las respuestas con humor y hasta le contestó a esta supuesta versión suya en las redes con divertimento. "Que lindo ver como les gustaría que escriba esto, pero no. Ni lo escribo, ni lo pienso", afirmó en un tuit.