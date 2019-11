Crecen los rumores de romance entre María Eugenia Vidal y Enrique Sacco: ¿qué dijo el periodista sobre esto?

El rumor de un incipiente romance entre ambos se inició porque coincidieron el domingo 4 de agosto en el programa de Mirtha Legrand.

En los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor de romance entre la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el periodista Enrique Sacco, quien fue pareja de la fallecida Débora Pérez Volpin.

Desde marzo del 2016, cuando confirmó su separación de Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón, poco y nada se sabe de la vida personal de Vidal.

Fue recién durante la campaña por la reelección cuando, en un mano a mano con Alejandro Fantino, la por entonces candidata bonaerense reconoció las limitaciones que sufrió para poder rehacer su vida.

Instalada en la Base Aérea de Morón, Vidal le confió al conductor de Animales Sueltos que durante sus cuatro años de gestión tuvo citas, pero en lugares privados.

Te puede interesar El sorpresivo apoyo de Eduardo Feinmann a Alberto Fernández

"Lo he hecho mucho en casa de amigos, con gente que nos cuida para no exponernos. En mi caso particular, lo que siempre me preocupó si voy a estar con alguien es que mis hijos no se enteren por una foto o por un medio. Quiero ser yo quien se los diga. Cuido esas cosas", indicó la gobernadora en aquella entrevista.

No obstante, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor de un incipiente romance con "Quique" Sacco, a quien conoció cuando coincidieron el domingo 4 de agosto en el programa de Mirtha Legrand.

Ante las versiones, desde el entorno de la gobernadora se llamaron a silencio y evitaron confirmar o desmentir la información.

Sin embargo, el viudo de Débora Pérez Volpin habló sobre el tema: "Me taladraron el teléfono. Fui contundente. Estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades".