El proceso de "impeachment" contra Trump pasa a nueva fase con un demoledor informe

El texto de 300 páginas afirma que el mandatario colocó su interés político personal "por encima del interés nacional de Estados Unidos"

Un informe preliminar del comité legislativo de Estados Unidos fue el encargado de realizar la investigación para determinar si se debe realizar un impeachment en contra del presidente Donald Trump, al considerar que la evidencia para impulsar ese procedimiento es "abrumadora".



El texto de 300 páginas divulgado este martes afirma que el mandatario colocó su interés político personal "por encima del interés nacional de Estados Unidos".



También asegura que la evidencia sobre su comportamiento inapropiado es apabullante "y también lo es la evidencia de su obstrucción al Congreso".



El mandatario estadounidense, por su parte, niega haber cometido ningún acto impropio y afirma que la investigación constituye una "caza de brujas".



El documento, redactado por un panel del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que estuvo a cargo de indagar sobre las relaciones de Trump con Ucrania, fue elaborado después de dos meses de audiencias públicas y privadas en las que comparecieron diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales.

Antes de que el borrador fuera divulgado, el mandatario republicano calificó la investigación dirigida por parlamentarios demócratas como "muy poco patriótica".



Tras su divulgación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que los demócratas "fracasaron totalmente en conseguir evidencia sobre algo impropio" y que el informe "no refleja más que sus frustraciones".



Según Chris Buckler, corresponsal de la BBC en Washington, entre los cargos formales para el impeachment que podrían ser considerados se encuentran: abuso de poder, obstrucción de justicia y desacato al Congreso.



El informe señala que la investigación "reveló un esfuerzo del presidente Trump que duró meses para usar los poderes de su cargo para buscar la interferencia extranjera en su beneficio en las elecciones de 2020".



También asegura que ese esquema de Trump "subvirtió la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania y debilitó nuestra seguridad nacional en favor de dos investigaciones motivadas políticamente que ayudarían su campaña para la reelección presidencial".



"El presidente exigió que el recién electo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara públicamente investigaciones sobre el rival político al que aparentemente más teme, el exvicepresidente Joe Biden, y sobre la desacreditada teoría de que fue Ucrania, no Rusia, el que interfirió en la elección presidencial de 2016", señala el reporte.



Los demócratas están deseosos de realizar una votación sobre el impeachment contra Trump antes de finales de año, sentando así las bases para un juicio en el Senado que podría iniciarse en enero.

¿Revertir una elección?

Antes de que el borrador del reporte fuera divulgado, legisladores republicanos lanzaron su propio informe de 123 páginas en el que cuestionan a los "burócratas no electos" que testificaron, diciendo que ellos "básicamente están en desacuerdo con el estilo, visión del mundo y decisiones del presidente Trump".



El texto acusa a los demócratas de "intentar revertir la voluntad del pueblo estadounidense" y asegura que ellos han estado intentando destituir al mandatario desde su primer día en la Casa Blanca.



"Ninguno de los testigos de los demócratas atestiguó haber tenido evidencia de soborno, extorsión o de algún otro crimen o delito grave", señala, en referencia a la cláusula constitucional que permite la destitución del presidente.



El jefe del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, desestimó los argumentos de los republicanos, asegurando que están "dirigidos a una audiencia de una sola persona", Trump, e "ignora la voluminosa evidencia" en su contra.



Cualquiera que escuchara la extensa declaración de Adam Schiff en las audiencias del impeachment de hace dos semanas probablemente no se sorprendería con el resumen del informe del Comité de Inteligencia publicado este martes.



Enterrados entre las 300 páginas del documento, sin embargo, hay algunos nuevos y sorprendentes detalles.



La compañía de telecomunicaciones AT&T proporcionó a los investigadores del comité los registros del teléfono de Rudy Giuliani, que arrojan nueva luz sobre el momento y la amplitud de las comunicaciones que el abogado personal de Donald Trump mantuvo con la Casa Blanca.



Desde el pasado mes de abril, Giuliani tuvo múltiples conversaciones telefónicas con números de la Casa Blanca y, en particular, con la Oficina de Administración y Presupuesto, la agencia gubernamental responsable de poner fin a la ayuda militar estadounidense autorizada por el Congreso a Ucrania.



Aunque los detalles de estas comunicaciones no se conocen, su simple existencia debilita la teoría de defensores del presidente de que Giuliani estaba actuando independientemente de los altos funcionarios de la administración.



Diversos testigos, incluido el embajador de EE.UU. en la Unión Europea, Gordan Sondland, testificaron haber recibido ordenes de Giuliani, a instancias del presidente, de presionar a los funcionarios ucranianos para que abrieran investigaciones que podrían ser políticamente ventajosas para Trump.



Ahora la conexión entre Giuliani y la Casa Blanca se ha vuelto más clara.