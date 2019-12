La familia del turista inglés asesinado en Puerto Madero recibe atención psicológica

Son asistidos por la Embajada británica y la Defensoría del Turista, que gestionó adelantar el pasaje para la mamá del hombre que murió

La familia del turista inglés Matthew Charles Gibrand, asesinado por motochorros en la puerta del Hotel Faena en Buenos Aires, "está shockeada y con contención piscológica de la Defensoría del Turista", indicaron fuentes del caso.



La víctima llegó en una combi al hotel de Puerto Madero, junto a su familia, entre ellos, su hijo Stefan Joshua Zone. Los turistas fueron interceptados por una moto, presuntamente apoyados por un vehículo, con intenciones de querer arrebatarles sus pertenencias, según informaron voceros de Prefectura Naval.



El hombre de 50 años murió mientras que el joven inglés fue operado en el Argerich. Está fuera de peligro. El grupo familiar, que pensaba pasar sus vacaciones en el país, no alcanzó a hacer el check in en el lujoso hotel.



Ahora, aguardan en el hospital junto a Stefan. Cuentan con la asistencia de la Embajada británica y la Defensoría del Turista y decidirán en las próximas horas dónde alojarse.



"Nuestro personal consular está asistiendo a la familia de dos hombres británicos luego de un incidente en Buenos Aires y estamos en contacto con autoridades locales'', indicó un comunicado de la Embajada Británica en Argentina enviado a The Associated Press.



Mientras tanto, la defensoría hizo una gestión para adelantar un pasaje para Silvia, mamá de Gibrand.



Fuentes de la investigación indicaron que sospechan que los ladrones "marcaron" el vehículo en el que viajaban los turistas en el aeropuerto de Ezeiza, los siguieron y los interceptaron cuando bajaban las valijas.



Los integrantes de la familia británica deberán declarar en la causa a cargo de la fiscal Ana Yacobucci.