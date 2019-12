Trump acusa a Irán del ataque de manifestantes pro-iraníes a embajada de EE.UU. en Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán del ataque a la embajada de su país en Irak cometido hoy por miles de manifestantes pro-iraníes y llamó a las fuerzas de seguridad iraquíes a proteger la sede diplomática de Bagdad.

Los manifestantes escalaron el muro que rodea a la embajada en protesta por ataques aéreos estadounidenses que el fin de semana pasado mataron a 25 combatientes de una poderosa coalición de milicias progubernamentales armada y entrenada por el vecino Irán.

Los bombardeos fueron en respuesta a un ataque con 36 cohetes que la semana pasada mató a un contratista estadounidense en una base militar de Irak, y que fue la más reciente de una serie de acciones similares en zonas donde hay tropas estadounidenses.

En su cuenta de Twitter, el presidente Trump acusó a Irán de estar detrás de ese ataque y de la protesta violenta en la embajada en Bagdad.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!