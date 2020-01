El humo proveniente de incendios en Australia viajó a América y ya llegó a la Argentina

Un investigador asociado de la NASA informó a través de su cuenta de Twitter. sobre una nube de humo gigante que estaría en esta región

El humo provocado por los incendios en Australia viajó hasta América y llegó a la Argentina y a Chile.

Así lo dio a conocer Santiago Gassó, investigador asociado de la NASA, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Esta mañana una nube de #humo gigante en el centro de #Chile y en Neuquén y Mendoza en #Argentina; probablemente es humo de Australia con contribución de incendios en el S. de Chile".

Esta mañana una nube de #humo gigante en el centro de #Chile y en Neuquén y Mendoza en #Argentina. Probablemente es humo de Australia con contriución de incendios en el S. de Chile pic.twitter.com/61wwvkgpDi — Santiago Gassó (@SanGasso) 6 de enero de 2020

Te puede interesar Así quedó el auto en el que viajaba Qassem Soleimani tras el ataque ordenado por EE.UU

A su vez, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) público desde las redes sociales que "El humo de los incendios de Australia llegó nuevamente a Argentina", si bien aseguró que no afecta a la salud ni perjudicará la normalidad de los vuelos.

El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 6 de enero de 2020

El humo ingresó a la Argentina desde Chile, por la Cordillera de los Andes "a unos cinco mil metros o más", indicaron.



Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, aseguró que "si bien no es común" que llegue el humo cada vez que hay un incendio, "no es la primera vez que sucede".



"Ya ingresó humo semanas atrás, cerca del 6 de noviembre. Es un humo disperso que se puede divisar", explicó Fernández.



La meteoróloga afirmó que la presencia de humo sobre el territorio nacional no afecta a la salud ni complicará la normalidad de los vuelos.



"El único fenómeno que se puede divisar con la presencia de humo es observar una coloración distinta en el cielo, ya que se atenúa la luminosidad del sol y se puede observar el cielo más gris", aseguró, y agregó que "durante el atardecer se ve el cielo más rojizo".



Fernández explicó que el humo viajó desde Australia "con presencias de aire de la atmósfera" y que llega "mezclado con el aire".



"En el viaje el humo se va dispersando en partículas. Una parte de estas partículas se va precipitando en forma de lluvia", señaló.

En Chile, también se refirió al respecto el servicio meteorológico: "En la imagen se aprecia el humo [color café tenue] proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina", señaló MeteoChile a través de su cuenta de Twitter.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 de enero de 2020

Te puede interesar Terror y pánico entre los pasajeros de un vuelo de Latam: se incendió una turbina al despegar el avión

La situación en Australia

La situación en Australia continúa siendo "catastrófica", según evaluaron las autoridades. Hasta ayer, un total de 23 muertos y más de 1.500 viviendas habían sido destruidas como consecuencia de los incendios que azotan desde septiembre.



La baja de casi 20 grados de las temperaturas dio un respiro a los bomberos que , con fuertes vientos y máximas rozando en algunos puntos los 50 grados, tuvieron que elevar la alerta a nivel de emergencia en más de una veintena de focos.



Pese a ello, la situación seguía siendo complicada en sitios como Eden, una localidad situada en el sur del estado de Nueva Gales del Sur, donde se llamó a los vecinos a buscar refugio en estructuras sólidas ante la proximidad de las llamas.



Esta localidad se encuentra a menos de 60 kilómetros de Mallacoota, una población costera del estado de Victoria, de donde fueron evacuados en barcos de la Marina una cuarta parte de las 4.000 personas que quedaron cercadas por el fuego en la playa.



Las aseguradoras estiman en más de 299 millones de dólares los daños ocasionados.



Mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas que arden desde hace meses y calcinaron una superficie superior a la de Costa Rica, el primer ministro tuvo que esforzarse para apaciguar las críticas a su gestión en esta crisis.



El último motivo de controversia fue el uso publicitario de su decisión de movilizar 3.000 reservistas y de una partida presupuestaria para alquilar cuatro hidroaviones, por lo que pidió disculpas tras admitir un "fallo de comunicación".



Las críticas siguen a las que recibió por irse de vacaciones sin avisar a Hawaii en plena crisis antes de Navidad y al rechazo que en los últimos días le han mostrado vecinos en las zonas afectadas, algunos de los cuales se negaron a darle la mano y lo insultaron.