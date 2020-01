INTI: reincorporaron al empleado que orinó la puerta del directorio luego de la derrota de Mauricio Macri

Fernando Yapur había protagonizado un video en el que se lo veía pegando afiches y orinando en la puerta de una de las gerencias

A dos años de la polémica por el despido de más de 250 empleados en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI), la nueva administración decidió reincorporar alrededor de 150 trabajadores. Entre ellos, se encuentran algunos de los que protagonizaron hechos de violencia durante los días posteriores a la derrota de Mauricio Macri.



De hecho, entre los reincorporados se encuentra Fernando Yapur, quien fuera el protagonista de videos donde se lo ve pegar afiches y orinar la entrada de la oficina de uno de los directores del Instituto durante la administración de Cambiemos. Yapur había sido despedido en 2018 y participó de reiteradas protestas en el organismo durante el macrismo.



Según fuentes de la nueva administración del INTI, son cerca de 150 los reincorporados. "Esta semana se firmaron los contratos, pero retoman sus funciones recién el próximo lunes 20", explicaron a La Nación.



Al ser consultados sobre la nómina de los trabajadores que volverán al INTI, dijeron que no contaban con el listado completo y evitaron referirse a casos puntuales como el de Yapur. "Todos son trabajadores que habían sido despedidos en el 2018 y que ahora vuelven. Después de lo que pasó a fines de octubre no se había echado a nadie", detallaron.



El propio Yapur publicó en sus redes sociales una foto donde se lo ve firmando el contrato de reincorporación al INTI. El regreso fue confirmado a La Nación por fuentes de la dirección saliente del organismo.



La mañana siguiente al triunfo del binomio del Frente de Todos, en una de las sedes del INTI se registraron hechos de agresión a uno de los directivos por parte de miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Al día siguiente se conoció un video en el que se ve a un hombre orinar en las oficinas del organismo, minutos después de conocidos los resultados de la elección del domingo 27 de octubre.



Según el comunicado difundido por las autoridades del INTI, los hechos de violencia se produjeron durante una manifestación de ATE en el Edificio 2 del INTI, ubicado en San Martín, donde el sindicato se manifestó en reclamo por la reincorporación de 260 trabajadores. El funcionario agredido fue Mariano Zlatanoff, director administrativo, quien debió ser atendido por lesiones en el cuerpo y en su mano izquierda.



Los despidos se habían dado hace casi dos años, a fines de enero de 2018. En esa oportunidad, las autoridades habían explicado: "Se decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado".



"Todas las personas desvinculadas percibirán las indemnizaciones de ley, que serán en promedio de 450.000 pesos. Para lograr un INTI eficiente y al servicio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es preciso premiar a quienes hacen las cosas bien. Entre 2011 y 2015 la dotación creció un 33%, mientras se reducían los servicios y la infraestructura del organismo se deterioraba por ausencia de inversión", puntualizó la dirección que estaba a cargo de Javier Ibáñez.



El INTI posee delegaciones en todo el país y los despidos habían afectado, además de sede central, las plantas de las provincias de Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Rafaela, Bariloche, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Chaco, Formosa y La Rioja, y los centros ubicados en Lobos, Hurlingham, Gonnet, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Viedma, Rosario y Cipolletti.



Los despidos desencadenaron protestas, tomas y algunos enfrentamientos que duraron casi dos años. Incluso una veintena de directores de diferentes áreas técnicas del INTI firmaron una carta que enviaron al presidente del organismo en la que rechazaban los 254 despidos y pedían que se revisara la situación.



El matutino intentó hablar con las nuevas autoridades que asumieron en los últimos días pero no obtuvo respuesta. Se trata de Ruben Geneyro, que fue designado nuevo presidente, y Darío Caresani, el nuevo vicepresidente del INTI.