Este año Néstor Kirchner tendrá su primer busto en la Ciudad de Buenos Aires

Para poder aprobar el proyecto se puso fecha a la instalación el 27 de octubre, cuando se cumplirán diez años de la muerte del ex presidente

Los representantes de la Comuna 6, del barrio de Caballito, votaron por unanimidad un proyecto mediante el cual el expresidente Néstor Kirchner tendrá su primer busto en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta, votada en la última sesión previamente al recambio del 10 de diciembre, fue de Osvaldo Balossi, del Frente de Todos, un dirigente de La Cámpora que no tenía oportunidad de aprobar el proyecto ya que en ese momento era el único representante peronista (ahora son dos) contra los seis comuneros de Juntos por el Cambio.

Pero el presidente de la Junta, el radical Hipólito Fermo, propuso también emplazar un busto de Raúl Alfonsín.



Según la Ley 83/1998, en la Ciudad de Buenos Aires no se pueden designar calles o sitios públicos con nombres de personas antes de que se cumplan diez años de su muerte o desaparición forzada.



En el caso de Raúl Alfonsín, cuando se aprobó su busto, ya estaba habilitado ya que el 31 de marzo del año 2019 se cumplió una década de su muerte. Mientras que para Néstor Kirchner esto no sucedería, por eso se puso el 27 de octubre de 2020 como fecha a la instalación del busto ya que ese día se cumplirán diez años de la muerte del ex mandatario.



Los dos bustos se ubicarán en la plazoleta del Parque Centenario en la intersección de la avenidas Díaz Vélez y Patricias Argentinas, donde ya hay bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, de un lado, y de Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia, del otro. Junto a los peronistas se ubicaría el de Kirchner y junto a los radicales, el de Alfonsín.