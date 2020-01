Natalia Oreiro será Eva Perón en la miniserie "Santa Evita" de Disney

Después de personificar a Gilda, la actriz se pondrá en el papel de la recordada "Evita". Está basada en la novela de Tomás Eloy Martínez

Natalia Oreiro encarnará a otra santa de carne y hueso. A tres años del estreno de "Gilda, no me arrepiento de este amor", se confirmó que la actriz uruguaya será Eva Perón en la nueva miniserie "Santa Evita", producida por Disney.



Basada en el best seller homónimo de Tomás Eloy Martínez, la otra novedad es la incorporación de Ernesto Alterio en el rol del Coronel Moori Koenig, en la serie que llegará a las pantallas de Latinoamérica en 2021.



Además, se confirmó al elenco restante: Darío Grandinetti será Juan Domingo Perón; Diego Velázquez, "El Periodista", personaje inspirado en Tomás Eloy Martínez; y el español Francesc Orella (Merlí), el Dr. Pedro Ara, médico encargado de embalsamar el cuerpo de Evita.



Compuesta por siete episodios, Santa Evita cuenta con la producción ejecutiva de la actriz mexicana Salma Hayek, Pepe Támez (Ventanarosa Productions) y Rodrigo García Barcha.



El propio García -hijo del escritor Gabriel García Márquez- y el cineasta y guionista argentino Alejandro Maci están a cargo de la dirección de la miniserie, que fue adaptada por dos autoras y actrices también argentinas: Marcela Guerty y Pamela Rementería.



La ficción sigue la intrigante historia de Eva Perón después de su muerte, cuando su cuerpo se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.



En 1955, las fuerzas militares de la Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 19 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen.



Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. Santa Evita es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.



Ésta es la primera serie original que producirá Buena Vista Original Productions -subsidiaria de Disney en América Latina-, un proyecto que está en gateras hace 8 años y que comandan Leonardo Aranguibel (Monzón) y Mariana Pérez (Llámame Bruna).



"Recuerdo algo que dijo Rodrigo García cuando le ofrecimos el proyecto por primera vez: que lo más increíble de la historia fue cómo el cuerpo de una mujer que fue la líder espiritual de la Nación, que presionó por el voto de las mujeres, que fue la primera mujer en diseñar la campaña de un candidato presidencial, fue utilizado por hombres para sus propios fines políticos", dijo Pérez a la revista Variety.



"Santa Evita es una historia absolutamente feminista, más allá de su contexto histórico", agregó. Se espera que la producción de la miniserie se lleve a cabo entre mayo y agosto en Buenos Aires.