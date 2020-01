El caos en Australia: a los incendios e inundaciones, ahora se suman arañas mortales

El país está sufriendo graves problemas. A los insectos, piden que los ciudadanos los capturen para poder hacer antídotos para curar su picadura mortal

Además de los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo en Australia, las arañas de tela de embudo son ahora el nuevo problema.

Se trata de una especie con una picadura mortal que empezó a proliferar tras los incendios y las lluvias. Por eso, las autoridades han advertido de su peligro y han pedido a la ciudadanía que las capturen. Incendios forestales que han durado meses, alarmas por inundaciones y ahora arañas venenosas. Australia no parece tener suerte en los últimos tiempos.



"Estamos emitiendo un mensaje de advertencia al público, ya que las recientes condiciones climáticas húmedas seguidas de los días calurosos han creado condiciones perfectas para que las arañas de tela de embudo prosperen", señalan a través de Facebook los responsables del Australian Reptile Park, en Sydney.



Estas arañas crecen en bosques húmedos del este de Australia, y varias de sus especies poseen un veneno altamente tóxico y de rápida acción. "La araña de tela de embudo es una de las más peligrosas del planeta en cuanto a su mordeduras a humanos. Hay que tomársela muy en serio", explican los responsables del Australian Reptile Park en declaraciones recogidas por Science Alert.



Mucho más cuidado hay que tener con las arañas macho ya que estas tienen un veneno seis veces más potente que las hembras (aunque no creemos que muchos sepan diferenciar su género). Los expertos dicen que estas son las que hay que estar mas alerta.



No obstante, parece que los habitantes de la zona están acostumbrados. Desde los años 80, que se inició el programa antiveneno del parque, no ha habido ninguna muerte humana por la picadura de este arácnido, aunque sí ha habido personas que han sufrido su mordedura.

Cada año, de hecho, hay entre 30 y 40 casos, pero el Australian Reptile Park y los hospitales australianos cuentan con un antídoto, creado con el propio veneno de la araña de tela de embudo macho y usando los anticuerpos que genera un conejo, que se encarga de salvar las vidas de las personas afectadas.





En un vídeo publicado en Facebook, desde el Australian Reptile Park se explica cómo atrapar fácilmente a estas criaturas en un frasco usando una cuchara o una herramienta similar. Una vez dentro, la araña no podrá escapar y se puede donar al citado parque para que puedan seguir creando antídotos. "Sólo donando una de estas arañas estás contribuyendo a salvar la vida de las personas", señala el video.