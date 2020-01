Kobe Bryant: 6 gestas que lo convirtieron en una leyenda de la NBA

Dejó perplejos a los aficionados de todo el mundo cuando en un partido de liga regular frente a los Toronto Raptors logró anotar 81 puntos

Kobe Bryant, exjugador de Los Angeles Lakers y uno de los mejores basquetbolistas de la historia, murió el domingo en un siniestro aéreo en Calabasas, California, a los 41 años de edad.

La muerte de Bryant conmocionó a todo el mundo del deporte por su carrera memorable.

1. "Three-peat" con los Lakers

Tras la retirada de Magic Johnson y el ocaso de los conocidos Lakers del Showtime , que dominaron la liga estadounidense en la década de 1980 en inolvidable competencia con los Celtics de Boston, la franquicia de Los Ángeles llevaba varios años buscando la manera de regresar a la cima de la NBA. Para una afición acostumbrada a estar en lo más alto, la sequía de títulos se hacía insoportable.

Un fibroso muchacho de Filadelfia que había dejado a muchos boquiabiertos con su talento en su época en el high school iba a ser quien lideraría el regreso de los californianos a lo más alto.

Bryant fue desde el principio un fenómeno precoz y se convirtió en el primer jugador que llegó a la NBA sin haber pasado por el baloncesto universitario, una tendencia que con los años se haría más habitual.

Tras unas temporadas de aclimatación a las exigencias de la liga profesional, Bryant supo ponerse al frente del equipo dominante que los Lakers lograron construir a finales de la década de 1990.

Secundado por el poderío físico y la contundencia de Shaquille O´Neal bajo el tablero y la sabiduría desde el banquillo de Phil Jackson, el mítico entrenador que había dirigido a los imparables Bulls de Michael Jordan, Bryant fue el líder que llevó a los de oro y púrpura a conquistar tres anillos de campeón consecutivos.

La gesta del Three-peat , la consecución de tres títulos consecutivos, colocó a los Lakers de Bryant a la altura de los mejores equipos de la historia de la NBA.

2. Los 81 puntos a los Raptors

El 22 de enero de 2006, Bryant dejó a los aficionados de todo el mundo perplejos cuando, en un partido de liga regular frente a los Toronto Raptors disputado en el Staples Center de Los Ángeles, logró anotar 81 puntos.

Así batió el récord anotador de la historia de la franquicia angelina y alcanzó la segunda máxima anotación individual de la historia de la NBA, solo por detrás de los 100 puntos que Wilt Chamberlain logró encestar en un partido de 1962. El ex propietario de los Lakers, Jerry Buss, dijo tras presenciar la exhibición de Bryant: "Fue como asistir a un milagro".

3. La enésima resurrección de los Lakers

Las cosas cambiaron en Los Ángeles después de los éxitos del equipo legendario que conformaron Shaq y Kobe. El pívot se marchó a Miami y Jackson abandonó temporalmente el banquillo. Pero Kobe siguió siendo el pilar de la franquicia californiana, también en una etapa nueva, más difícil.

Cada vez menos profesionales agotan su carrera en un mismo equipo, pero Kobe -o "la mamba negra", como ya era conocido- disputó sus 20 temporadas de profesional con la camiseta de los Lakers, lo que lo convirtió en un ídolo y un ejemplo de fidelidad para los aficionados.

Se convirtió en el alma de los Lakers y en parte del corazón de una ciudad enganchada al baloncesto y al espectáculo. En algunas temporadas de sinsabores, Bryant sostuvo al equipo con sus imparables incursiones y sus inverosímiles tiros en suspensión, ganándose una y otra vez su presencia en el All-Star game (el partido de las estrellas) que cada año reúne a los mejores jugadores de la NBA.

En 2008, sus Lakers volvieron a alcanzar la final, pero fueron derrotados por los Celtics de Kevin Garnett. En 2009 los californianos, que habían incorporado al pívot español Pau Gasol, lograron de nuevo proclamarse campeones y volverían a hacerlo la temporada siguiente. Bryant sumaba 5 anillos de camp eón , una cifra al alcance de muy pocos.

4. Dos oros con Estados Unidos

Como otras leyendas del baloncesto profesional estadounidense, Kobe Bryant quiso defender los colores de su país en los Juegos Olímpicos, la gran cita del deporte mundial. En Pekín 2008 y Londres 2012,

Bryant fue uno de los protagonistas que derrotó en las finales al seleccionado español, añadiendo a su ya impresionante palmarés dos medallas de oro olímpicas. Sus 20 puntos en la final de 2008 resultaron cruciales para darle definitivamente el triunfo a Estados Unidos.

5. Un líder incapaz de rendirse

Los últimos años de la carrera de Bryant estuvieron marcados por las lesiones, pero también entonces mostró el carácter perseverante y ganador que siempre le reconocieron compañeros y rivales. En 2013, cuando los Lakers atravesaban otra mala época, Bryant de nuevo se exigió al máximo para mantenerlos en pie.

En medio de críticas a su entonces entrenador, Mike D'Antoni, por sobrecargar de minutos en cancha a la estrella para sacar a flote a un equipo que entonces contaba con una plantilla mediocre, el tendón de Aquiles de Kobe se rompió en un partido contra los Golden State Warriors.

Tras la lesión, nunca volvería a ser el mismo. Aunque él se resistió a tirar la toalla y, después de operarse y pasar por una difícil recuperación, volvió a las canchas. En 2016, finalmente, castigado por recurrentes lesiones, anunció que al final de la temporada se retiraría. Los partidos que disputó hasta su adiós definitivo se convirtieron en una sucesión de homenajes espontáneos de los aficionados.

6. El campeón conquistó Hollywood

Pocos deportistas han protagonizado un paso al mundo del cine tan exitoso como el de Kobe Bryant. Decidido tras su retirada de las canchas a hacer carrera en los negocios y como emprendedor, Bryant sorprendió al mundo en 2018 cuando su cortometraje animado Dear basketball ("Querido baloncesto") fue premiado con un Oscar.

En el filme, Bryant lee la carta de despedida que le escribió al que durante años fue su deporte y su pasión, y conmovió al jurado de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Su triunfo en la gala en Los Ángeles apuntaló la imagen de Bryant como ícono californiano y fue visto como el inicio de una prometedora aventura artística y empresarial lejos del parqué.

Una sombra en el palmarés

La brillante trayectoria deportiva de Bryant se vio ensombrecida en 2003 cuando una joven empleada de un centro hotelero de Colorado lo acusó de agresión sexual. La mujer no quiso declarar ante los tribunales y el caso finalmente se archivó. Bryant se disculpó: "Ella no veía y no ve este incidente como lo veía yo". Un posterior pleito civil se resolvió finalmente mediante un acuerdo extrajudicial.

El legado de una leyenda

Las palabras de admiración a Bryant se han multiplicado tras conocerse la noticia de su muerte. Quienes le conocieron buscan la manera de sintetizar en palabras la biografía de un campeón que ya es parte de la historia del deporte.

Pero quizá fuera él mismo quien mejor resumió por qué Kobe Bryant llegó tan alto. Cuando en 2017 los Lakers retiraron su camiseta, un homenaje habitual en la NBA a los jugadores que marcan una época, Kobe dijo:

"Esas veces que te levantas temprano y trabajas duro, esas veces que te quedas despierto hasta tarde y trabajas duro, esas veces en que te sientes cansado y no tienes ganas de trabajar, pero te empujas y trabajas; esas veces son en realidad el sueño".