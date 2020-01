Fotos: así es por dentro el mercado de Huanan donde se habría originado el coronavirus en China

En las redes sociales aparecieron fotos del mercado de mariscos Huanan, en la ciudad china de Wuhan, antes de que se clausurado por las autoridades el 1 de enero, bajo la sospecha de ser la fuente de origen del nuevo coronavirus.

El mercado es famoso entre los locales por la venta de una amplia variedad especies de animales, que van desde insectos hasta cachorros del lobo y especies cuya venta es ilegal.

#WuhanCoronavirus, a deadly new SARS-like virus, has spread around China and to other countries. Without proper sanitation&surveillance, a sea market in Wuhan‘s suspected to be the pneumonia outbreak. B4 being suspended, it had been selling live cats, dogs, snakes&marmots #China pic.twitter.com/Ddsvk0jXUy