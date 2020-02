Quién es Leandro Martínez, el empresario que fue grabado abusando a su sobrina

Leandro Martínez es empresario, tiene 41 años y está prófugo hace un mes. Su sobrina lo grabó mientras la abusaba en su casa de Morón

La nena de 12 años contó en reiteradas oportunidades que su tío la abusaba pero, como no le creían, ideó un plan para grabarlo. Finalmente sus padres hicieron la denuncia y el hombre, identificado como Leandro Martínez, escapó.



Leandro Martínez es el esposo de la prima del papá de V., la nena de 12 años. Ella le había contado a una amiga que su tío le había "tocado la cola y la chucha" y también lo dijo en una charla de Educación Sexual Integral en la escuela: "A mi me pasa, mi tío abusó de mi".



Desesperada, inventó una excusa para llevarlo a una habitación donde sabía que había cámaras. La nena estaba segura de que al estar solos, él intentaría tocarla de nuevo: y no se equivocó. Una vez realizado el abuso, le dijo: "¿Sabías que mis papás pusieron cámaras de seguridad?". Desesperado, el hombre la amenazó y escapó.



Leandro Martínez, de 41 años, tiene un importante puesto en una empresa. Es de buen pasar económico y vive en el country Weston, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, donde la nena que lo denunció solía quedarse a dormir porque se llevaba muy bien con su primo, el hijo del abusador.



La familia de la nena hizo la denuncia a mitad de diciembre y días después, la policía lo fue a buscar. Sin embargo, nunca lo encontraron: aseguran que tiene una gran cantidad de contactos y, sumado al buen pasar económico, lo ayudan a evadir a la Justicia.



"Cuando se produjo el allanamiento, supuestamente Leandro y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata, pero dejando la puerta trasera abierta. ¿Quién se va de vacaciones así? Evidentemente, alguien les habían avisado, y él se había ido en una camioneta solo esa mañana", indicó la mamá de la nena, Daniela. Y su papá agregó: "Está prófugo. No usa el teléfono. No aparece en cámaras de peajes. Evidentemente está muy bien asesorado".