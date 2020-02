Un senador midió paquetes de fideos y frascos de mermeladas para criticar la ley de góndolas

Se trata de Alberto Weretilneck, quien​ midió las estanterías de un supermercado y dijo que son inviables los criterios para la exhibición que propone

Para argumentar sus críticas contra el proyecto de ley de Góndolas, al que de todas formas apoyó, el senador Alberto Weretilneck​ midió las estanterías de un supermercado y los paquetes de varios productos para demostrar que son inviables los criterios para la exhibición que propone la iniciativa.



Weretilneck rechazó los parámetros que fija el proyecto para evitar las posiciones dominantes de las marcas con mayor instalación en el mercado y habilitar la participación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y empresas familiares. De hecho, fue categórico contra la ley que apoya.



Puntualmente, el texto que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este viernes se debatía en la Cámara alta indica que será obligatorio que los grandes supermercados garanticen el 30% de sus estanterías para los productos de las PyMEs, de las micropyme y para artículos de elaboración familiar.



"Esta ley que se queda por la mitad, abunda a lo que ya tenemos, y que va a generar numerable cantidad de conflictos en su aplicación", dijo el senador antes de exponer los resultados de su trabajo de campo.



Weretilneck comentó que estuvo en un súper de Viedma, en el que hizo "algunos ejercicios" que consistieron en tomar las dimensiones de los varios artículos y de las estanterías donde se encuentran en exposición.



"Me fui al sector de los fideos, consumo mayoritario para todos y sobre todo para la población que queremos destinar. El sector de los fideos tenía 7,5 metros de largo. ¿Entonces qué hice? Destiné el 70% a las empresas que no son ni PyMEs, ni micropymes regionales ni de agricultura familiar. Me quedaron 5,25 metros destinados al resto, teóricamente a las grandes empresas que con la ley decimos que vamos a combatir", detalló.



Y continuó detallando sus resultados: "Si yo divido estos 5,25 metros por 5 empresas o cinco productos de distintas fábricas que tienen que estar presentados, queda 1 metro por cada una de las empresas. Entonces, empecé a contar los productos: monitos, tirabuzones, mostacholes, fetuchini, espagueti y sopero, por decir algo, 7 productos".



"Cada paquete de fideos tiene 17 centímetros de ancho, con lo cual, cada una de las empresas productoras de fideos puede colocar 6 productos nada más, por 50 centímetros de fondo, son 30 productos. Es decir, es absolutamente impracticable, porque exigiría un sistema de reposición cada una hora o dos horas".



En su exposición en el recinto, el senador Weretilneck indicó que repitió el mismo proceso con otros productos como frascos de mermeladas y aceites.