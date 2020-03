La Legislatura aprobó la conformación del nuevo directorio del Banco Ciudad

Los pliegos obtuvieron 54 votos afirmativos del bloque oficialista, de aliados y de opositores, mientras que 4 diputados de Izquierda se abstuvieron

La Legislatura porteña dio su visto bueno a la conformación del directorio del Banco Ciudad, que presidirá Guillermo Laje, asesor del senador Martín Lousteau, y que contará como vocales a Nicolás Massot, Franco Moccia, y Delfina Rossi, entre otros.



El trámite, que se inició con la elevación de los postulantes por parte del Ejecutivo porteño en los últimos días de 2019, pasó por las comisiones de Acuerdos y de Presupuesto y por una audiencia pública en la que los postulantes debieron presentar sus antecedentes antes de llegar a la aprobación de este jueves y en el recinto.



A la hora de la votación los pliegos obtuvieron 54 votos afirmativos del bloque oficialista, de aliados y de opositores, mientras que 4 diputados de Izquierda se abstuvieron.



La presidencia del directorio quedó en manos de Laje, quien cuenta con 38 años de experiencia en el sistema financiero, carrera que inició en 1982 en el banco Francés (actual BBVA) y luego siguió en el Galicia, Argencard, First Data y finalmente el Comafi.



Su designación responde al acuerdo que el oficialismo porteño alcanzó con el sector de Martín Lousteau en las últimas elecciones y que tuvo como resultado la reelección en primera vuelta de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno y la llegada del ex ministro de Economía al Senado nacional.



La vicepresidencia de la entidad la ocupará Fernando Elías, quien ya ostenta ese cargo desde 2015.



Entre los vocales se destacan los nombres de Delfina Rossi, quien ocupó un cargo dentro del directorio del Banco Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y de Nicolás Masot, ex diputado nacional por Cambiemos.



Franco Moccia, en tanto, ocupó desde diciembre de 2015 el cargo de ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad.



Entre los que renovaron su mandato se encuentra el economista Gastón Rossi, que proseguirá en su rol de vocal en el directorio de la entidad porteña.



Por último, el puesto de síndico será ocupado por la ex legisladora del PRO, y hasta diciembre presidenta de la comisión de Presupuesto, Paula Villalba