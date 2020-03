Invertirán u$s40 millones en un nuevo puerto en la Hidrovía Paraná-Paraguay

El proyecto demandará un año y contempla la construcción de un astillero. Permite el comercio entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay

El Grupo PTP invertirá 40 millones de dólares en la construcción del nuevo puerto que se ubicará en la Hidrovía Paraná-Paraguay, a la altura de la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde la firma opera la zona franca provincial.



Así lo indicó el presidente de PTP, Guillermo Misiano, al señalar que "ya salió la habilitación para la construcción del puerto y del astillero en la zona franca, y estamos viendo de qué manera poder estructurar el financiamiento, junto con la Nación y la Provincia".



Misiano remarcó que la vía fluvial que permite el comercio entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, "es la solución para reducir los costos logísticos y darle mayor competitividad a la producción".



El presidente Alberto Fernández se refirió a la Hidrovía al segundo día de haber asumido y dijo que "debe ser gobernada por las provincias que en verdad tienen y usan la Hidrovía", cuya concesión actual vence en 2021 y está en manos de un consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa.



Consultado sobre si lo sorprendió la referencia del Presidente, destacó que "es muy bueno lo que empezó a hacer el Gobierno pero también los gobernadores de las provincias de la Hidrovía. El tema ya estaba en la agenda de las provincias, es bueno que ahora esté en la mesa de decisión política, donde también está la logística, obviamente. Porque hay provincias, como Chaco, donde por la Hidrovía le pasan las cargas paraguayas a precios súper competitivos, pero tienen que sacar su carga en camión para llevarla al mismo lugar, a los puertos del Gran Rosario. Argentina mueve casi 100 millones de toneladas al año en la Hidrovía, y es por ella por donde pasan las soluciones a la reducción de los costos logísticos".



En cuanto al proyecto, explicó que "la inversión, que no es sólo el puerto sino también infraestructura detrás, es de u$s40 millones" y estimó que "la ejecución no demandará más de un año".



"Más allá de la crisis puntual que tiene el país, pero que confiamos que en el corto plazo se va a poder enderezar, y con una economía que pronto se tiene que poner en marcha y comenzar a mostrar signos de reactivación, la estructuración financiera es posible tenerla para llevarlo adelante porque negocio y carga hay para poder hacerlo", afirmó Misiano, en diálogo con Télam.



Indicó que el de Villa Constitución será "un puerto de cargas generales", y remarcó que "ya está todo habilitado, están las licencias ambientales y de vías navegables".



El empresario destacó que "PTP lleva invertido u$s 40 millones en 10 años" en la Hidrovía, donde opera terminales en San Nicolás, Lima y Ramallo; en Nueva Palmira (Uruguay) y Villeta (Paraguay), y pronto comenzará la construcción, además de Villa Constitución, en Puerto Murtinho, poniendo así un pie en Brasil.



"Tenemos el 80% del abastecimiento de carga a la Hidrovía, que proviene del interior mediterráneo del país", subrayó Misiano, quien explicó que "es la carga que necesita vinculación entre mercados, como salir de la región mediterránea y llegar a la Hidrovía, y viceversa".



En ese negocio, precisó que la compañía mueve "cuatro millones de toneladas" al año.



"El objetivo ahora es consolidar el desembarco en Brasil, en la Hidrovía, en el primer puerto brasileño sobre el río Paraguay, y de esta manera estaríamos vinculando de punta a punta la Hidrovía", subrayó el empresario, quien estimó que "este proyecto llevará un año y medio para su puesta en operación, y una inversión de u$s 10 millones en una etapa inicial".