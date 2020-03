Desesperado relato de una médica en Italia: "No hay más lugar en las terapias intensivas"

La región de Lombardía, es la más golpeada de Italia por el Coronavirus, con 7280 casos de un total de 12462 y 617 muertos de un total de 827

La región de Lombardía, es la más golpeada de Italia por el Coronavirus, con 7280 casos de un total de 12462 y 617 muertos de un total de 827.

Desde hace varios días los médicos de esa región se encuentran en la trinchera, trabajando día y noche para enfrentar una emergencia sanitaria inimaginable en ese país.

Este es el caso de Renata Ghelardi, responsable del departamento de diabetología del hospital Vizzolo Predabissi, que es uno de los tres de la provincia de Milán en este momento dedicado exclusivamente a enfrentar el Covid-19 , no ocultó el drama que se está viviendo. Si no logra frenarse el contagio, colapsará no sólo el sistema sanitario de Lombardía -la región más rica de Italia-, sino el de todo el país.

"Hay una situación de alarma, en particular relacionada con la virulencia, es decir, al número de las personas que tenemos que curar en Lombardia y que en este momento no podemos curar porque los lugares de terapia intensiva están todos llenos ", dijo Ghelardi.

La médica aseguró que "lo que preocupa es la virulencia del coronavirus, que es un virus que ataca fácilmente porque nadie tiene los anticuerpos y cada paciente que es positivo es una bomba atómica para los demás porque puede transmitir el virus, aunque sea asintomático".

Te puede interesar Conmoción en el mundo del espectáculo: Tom Hanks confesó que se infectó con coronavirus

En el hospital Vizzolo, donde trabaja, cerraron los quirófanos para duplicar la terapia intensiva.

Según los últimos datos de la Protección Civil, en Lombardía 1352 personas positivas se encuentran en aislamiento domiciliario, 3852 internadas con síntomas y 560 en terapia intensiva, 94 más que el día anterior.

"Como los síntomas pueden rápidamente empeorar y comprometer al paciente desde el punto de vista respiratorio, es necesario asistir en la ventilación. Y un porcentaje de cerca del 4% necesita ser entubado, por lo que hace falta muchísima terapia intensiva porque un 4%, de todos modos, es mucho", explicó la especialista a La Nación.

"Por eso el problema es frenar los contagios de modo de que todos los hospitales puedan organizarse. Todos los hospitales están transformando las salas operatorias en terapias intensivas, las unidades coronarias, en terapias intensiva generales, para poder darle lugar a todos aquellos que tendrán necesidad de ser entubados", detalló.

Al ser consultada sobre si es verdad que eligen a quién salvar, afirmó: "No, no es verdad que elegimos a quién salvar. Es claro que en ciertos momentos un médico anestesista que se encuentra adelante a un joven de 30 años y a un anciano de 90 con un cuadro clínico ya complicado, si tiene que elegir dar un lugar en terapia intensiva, se lo da al de 30 años y trata de darle al anciano ventilación asistida. Pero son decisiones que no nacen con el coronavirus, sino que siempre se han tomado en casos críticos", subrayó.