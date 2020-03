Gobierno decidió no suspender las clases pero escuelas y universidades ya toman la medida por su cuenta

Si bien la medida fue tomada por consenso ya que los estudiantes "no son un grupo vulnerable", varias instituciones privadas suspendieron el ciclo lectivo

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes una reunión interministerial de seguimiento del coronavirus en el país, en la que hubo consenso en no cerrar los establecimientos educativos, ya que los estudiantes "no son un grupo vulnerable" y sería "riesgoso" que estén en la calle.



En la reunión, que se desarrolló en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y de la que participaron miembros del gabinete nacional, epidemiólogos e infectólogos y los gobernadores a través de videoconferencia, se analizó la evolución y las acciones de respuesta ante el incremento de los casos de coronavirus en el país.



"La medida que más consenso tuvo fue el no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud" y "sería contraproducente", dijo el ministro de Salud, Ginés González García, en una rueda de prensa al término del encuentro.



De la conferencia también participaron su par de Transporte, Mario Meoni; la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, y el infectólogo Eduardo López.



La reunión en Casa de Gobierno se realizó previamente a la del Consejo Federal de Educación, que encabeza esta tarde el ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto a sus pares de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores Universitarios Privados y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales para evaluar medidas.



"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera del colegio, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el ministro.



En la rueda de prensa, se difundieron además recomendaciones como "evitar el beso en la mejilla, el saludo de mano, disminuir la socialización del mate y tomar dos metros de distancia" para contener la propagación del coronavirus en el país, aseguró el infectólogo Eduardo López.



Al justificar la decisión de no cerrar las escuelas, Gentile -por su parte- explicó que el coronavirus "no tiene libre circulación en la comunidad argentina y no se dio mortalidad en pediatría", al tiempo que destacó que la escuela "es muy importante para generar tareas de prevención".



Por su parte, Meoni destacó que desde el Gobierno nacional se están "implementando todas las medidas de prevención necesarias en todos los medios de transporte del país" y precisó que "el mayor impacto es en las aerolíneas".

Más allá de las decisiones ministeriales, algunas universidades y colegios privados definieron el cierre de los establecimientos.

Universidades y escuelas privadas suspendieron las clases

A p esar de estas decisiones a nivel gubernamental, algunas universidades y colegios privados decidieron cerrar sus establecimientos temporalmente.

Uno es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, la segunda más grande del país detrás de la UBA, que postergará una semana el inicio de las clases en todas sus facultades. En este período, trabajarán con el tema de las aulas virtuales como una alternativa ante una eventual suspensión.



También la Universidad Nacional de Salta (UNSA) aplazó dos semanas el comienzo de las clases por temor al coronavirus, como lo hizo este jueves la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que cerró las aulas en dos de sus facultades.



La primera institución privada en cerrar sus puertas fue la Universidad del CEMA (UCEMA), que postergó el comienzo del año lectivo al lunes 30 de marzo. Mientras que la Universidad de Morón suspendió el inicio de clases presenciales durante dos semanas, al igual que la UTN Mendoza.



En la educación obligatoria, el colegio Northlands se convirtió en el primero de este tipo en suspender las clases y pasar la totalidad de sus actividades a la modalidad online para prevenir el contagio del coronavirus. Así lo informaron sus autoridades a través de un comunicado en el que además desmintieron las versiones que aseguraban que se habían registrado casos de COVID-19 dentro de su comunidad educativa.

Protocolo por el coronavirus para las escuelas

En este contexto, el gobierno bonaerense estableció un protocolo de actuación para colegios ante el brote de coronavirus que indica medidas de higiene, procedimientos de limpieza y los pasos a seguir ante casos sospechosos, situación que generará el cierre del grado.



El documento elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación estipuló que de notificarse que un estudiante o docente "es caso sospechoso se debe proceder al cierre del grado o sección hasta que esté el resultado del test de laboratorio o por un plazo de 14 días corridos".



Explicó además el procedimiento para un correcto lavado de manos, los cuidados al toser o estornudar, el no llevarse las manos a los ojos y nariz, desinfectar los objetos y ventilar ambientes y sugirió evitar el compartir mate, vasos, botellas o platos.



También determinó los procedimientos de higiene en tres momentos secuenciales: limpieza, desinfección y ventilación, tanto de superficies como de ambientes, teniendo en cuenta "la especificidad de los diferentes materiales existentes en la escuela y de los lugares de mayor utilización como así también los baños de estudiantes y docentes".



Paralelamente, el gobierno dispuso una partida presupuestaria extraordinaria a los consejos escolares para reforzar la provisión de insumos de limpieza, higiene y desinfección.



El Poder Ejecutivo además envió a los establecimientos educativos públicos y privados el protocolo a aplicarse en casos sospechosos elaborado por el Ministerio de Salud.



"Ese documento indica la suspensión temporal de los actos escolares y las actividades educativas que involucren a más de un curso o sección y establece el procedimiento para que las autoridades de los establecimientos puedan actuar para limitar la propagación del virus en las escuelas", remarcaron fuentes gubernamentales.



Las autoridades educativas indicaron que "si se informara de un caso confirmado de coronavirus, deberá suspenderse el dictado de clases en toda esa escuela, también durante 14 días corridos".



Asimismo, la cartera educativa puso en funcionamiento un programa de Continuidad Pedagógica para garantizar las trayectorias educativas en caso de que haya estudiantes que no puedan concurrir a la escuela por un tiempo.



Simultáneamente, más de 200 médicos y profesionales del sistema educativo provincial realizaban talleres sobre prevención de coronavirus, dengue y sarampión con directivos, docentes, auxiliares y estudiantes.