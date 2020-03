Reino Unido se declara impotente ante el coronavirus y da prioridad a la economía

Al contrario que el resto de países, ha optado por no tomar medidas de choque y deja libertad para que la gente salga a las calles sin precaución

Boris Johnson hizo una arriesgada apuesta y se juega su futuro político –y lo más importante, las vidas de muchos residentes en Gran Bretaña– con la decisión de no tomar por el momento medidas drásticas contra la pandemia y centrar su estrategia en suavizar la curva del coronavirus para que el pico de contagios se produzca dentro de un par de meses, cuando la sanidad pública podría estar más preparada para afrontar el choque.



El plan, según los especialistas, responde a la resignación de que el gobierno en el fondo no va a poder hacer nada para frenar el coronavirus, que un número muy considerable de muertes (incluso decenas de miles) es inevitable, y que por tanto es mejor intentar proteger la economía de cara a quienes sobrevivan.



Desde el punto de vista médico, la teoría es que cuantas más personas se contaminen ahora, un mayor porcentaje del país desarrollará inmunidad para una potencial segunda oleada de la epidemia en el otoño o invierno próximos.



Esta estrategia, que responde al tradicional espíritu flemático inglés (keep calm), ha recibido durísimas críticas de parte de la comunidad científica y un sector de la prensa. Por un lado, porque significa poner en peligro extremo a los elementos más vulnerables de la sociedad, los mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.



Por otro, las medidas radicales de contención adoptadas en otros países han dado resultado, y no existe evidencia alguna que sustente la teoría de que quienes se contagien ahora se volverán inmunes, y de que habrá un segundo ataque del virus.

Además, en términos económicos, es virtualmente imposible que el Reino Unido pueda paliar el golpe financiero que se avecina, en un mundo globalizado y con su total dependencia de la City y del sector de los servicios.



"La primera regla epidemiológica -dice el profesor Roy Anderson, del Imperial College de Londres- es que cuanto más pronta sea la intervención tanto mejor. Del otro lado de la balanza se halla el impacto económico, los gobiernos no pueden al mismo tiempo minimizar la tasa de mortalidad y el golpe a la economía, han de elegir". Boris Johnson ha elegido, y ha dicho a sus compatriotas que "muchos vamos a perder en las próximas semanas y meses a nuestros seres queridos". Y se ha quedado tan pancho".



Richard Horton, director de la revista científica The Lancet, ha urgido a Johnson a adoptar el tipo de medidas de aislamiento implementadas en China, Corea, Italia o España, y lo ha acusado de estar jugando a la ruleta rusa con la salud y la vida de la gente. Martin Hibberd, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, ha calificado la actuación del gobierno de "tardía e insuficiente". Otros dicen que es "patética".



Los acontecimientos, sin embargo, van un paso o dos por delante del primer ministro. El jueves por la noche anunciaba que se iban a jugar partidos de fútbol con normalidad porque un enfermo "sólo" contamina por término medio a otras dos o tres personas en un estadio, y que es más importante mantener la normalidad el mayor tiempo posible.

El viernes por la mañana, tras anunciarse el positivo del entrenador del Arsenal Mikel Arteta y un jugador del Chelsea, la Premier League suspendió los encuentros y dejó en el aire el resto de la temporada.

Numerosos médicos (y políticos de otros partidos) demandan a Johnson que cierre escuelas, prohiba reuniones multitudinarias, estimule el teletrabajo, cierre las fronteras como han hecho la India o Israel o suspenda los vuelos de los países más afectados, como Estados Unidos.

Pero en vez de eso, la respuesta del gobierno británico al incremento de la crisis ha consistido en dejar de hacer la prueba del coronavirus a todo el mundo excepto a quienes registren los síntomas más severos de la enfermedad, y que el resto -aunque pueda estar contaminado, tenga fiebre y una tos persisten te- se limite a quedarse voluntariamente en sus casas durante una semana.



El gobierno de Boris Johnson da prioridad la economía y la normalidad y se ampara en los consejos de sus asesores médicos. Le gusta hacer las cosas a su manera. Cuando la Organización Mundial de la Salud critica a los países que "no están tomando medidas urgentes y agresivas" contra la pandemia, el Reino Unido es uno de ellos.