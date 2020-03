Coronavirus: el uso de ibuprofeno genera una polémica entre Francia y España

Desde el país galo habían desaconsejado tomar ibuprofeno y recomendaron el paracetamol. Autoridades españolas se manifestaron en desacuerdo

El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, alertó este sábado de que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios podían empeorar la infección por coronavirus. Una información que llamó la atención, pues el ibuprofeno es uno de los fármacos más extendidos en nuestra sociedad para dolencias de todo tipo.

Véran advirtió que "tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección", y recomendaba que "si tiene fiebre, tome paracetamol. Si ya está tomando medicamentos antiinflamatorios o tiene dudas, consulte a su médico".

Esta recomendación, según la Agencia Francesa de Seguridad de Medicamentos (ANSM), es una advertencia para cualquier infección vírica o bacteriana. Se emitió en abril de 2019 y proviene de un estudio de farmacovigilancia sobre notificaciones de reacciones adversas consistentes en infecciones graves asociadas al ibuprofeno o ketoprofeno, detalla La Vanguardia.

Autoridades sanitarias españolas reaccionaron a la advertencia de Véran e informaron en un comunicado interno que, al menos por ahora, no desaconseja el ibuprofeno, puesto que "no hay una evidencia de que dé soporte a una alarma específica en la infección por coronavirus SARS-CoV 2". Lo mismo declara la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que pide a los enfermos que no interrumpan sus tratamientos.

"La AEMPS añade también que las fichas técnicas de los medicamentos que contienen ibuprofeno ya indican que este medicamento puede enmascarar los síntomas de infecciones, lo que podrían retrasar su diagnóstico y ser la causa de que se diagnostiquen en estados más floridos". Aunque, esto, señalan, se refieren las infecciones en general, no específicamente a la infección por Covid-19.

La AEMPS añade que "las guías recomiendan el uso del paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre. Sin embargo, no hay evidencia que contraindique el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores".

Entonces, ¿cuál es el motivo para que se haya generado este debate? "Si bien no hay una confirmación oficial de que estos fármacos puedan hacer más mal que bien en esta situación, estudios señalan que podrían agravar el cuadro, pudiendo llegar a interferir en la defensa del organismo, impedir la respuesta inmunitaria y acelerar el proceso de infección, justo lo que se quiere evitar", cuenta una de las sanitarias entrevistadas por La Vanguardia.

Y añade, "al menos, así lo han visto sanitarios de Italia y lo empiezan a ver compañeros de Madrid con pacientes graves ingresados por Covid-19. También lo ha pedido el ministro francés como precaución, por lo tanto no está de más el aviso. Si algo lo podemos solventar con paracetamol en vez de con ibuprofeno, así lo haremos, aunque sea solo a modo de prevención".