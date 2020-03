Alerta por coronavirus: hay más de 300 argentinos varados en Londres

Un grupo de argentinos que debía regresar hoy a Buenos Aires quedó varado en Gatwick, uno de los aeropuertos internacionales de esa ciudad

Si bien estaba previsto, de acuerdo a las medidas oficiales, que los argentinos que se encontraran en el exterior tenían tiempo hasta el lunes inclusive para regresar al país, cientos de pasajeros denunciaron que el vuelo fue cancelado.

Más de 300 argentinos se encuentran varados en el aeropuerto de Londres e impedidos de poder regresar al país, en el marco del avance del coronavirus a nivel mundial, y mientras varios países en el mundo cierran sus fronteras.

Un grupo de argentinos que debía regresar hoy a Buenos Aires quedó varado en Gatwick, el aeropuerto internacional de Londres, luego de que la empresa Norwegian les cancelara el vuelo sin previo aviso.



Uno de los afectados relató que cuando llegaron a la terminal aérea para hacer el check in del vuelo DI7505 de Norwegian Airlines les comunicaron que el trayecto no iba a realizarse por "una orden del gobierno argentino".



La mayoría de los damnificados son pasajeros que pretendían regresar a Buenos Aires antes del inicio de las restricciones aéreas dispuestas por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellos, hay muchos que pagaron una penalización por cambiar de fecha sus tickets e igualmente no pudieron viajar.



Fuentes oficiales informaron a Infobae, como contrapartida, que no hubo cambios en el cronograma dispuesto la semana pasada por decreto y por lo tanto no existe ninguna prohibición para que el vuelo pueda despegar de Londres y aterrizar en Ezeiza, como estaba previsto. Distinto hubiera sido el caso para quienes tienen tickets comprados para el lunes 16 de marzo, ya que no llegarían aterrizar en Buenos Aires antes del comienzo de la cuarentena aérea.



Tras conocerse la información, funcionarios diplomáticos argentinos llegaron a la terminal para exigir una explicación de la compañía aerocomercial. Aclararon además que no hay ningún impedimento normativo para que se realice el trayecto. En estricto off the record manifiestan la sospecha de que el vuelo fue suspendido porque ya saben que la máquina tendrá que regresar prácticamente vacía.



A algunos de los pasajeros les ofrecieron pasajes para viajar a Río de Janeiro y desde allí ingeniárselas para volar a Buenos Aires. Sin embargo, la oferta no es para todos: el avión que despegará hacia Brasil en las próximas horas tiene sólo 20 asientos libres. El resto deberá buscar formas alternativas de viajar o esperar que se organicen los vuelos de repatriación.