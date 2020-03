Fuertes restricciones: no habrá clases durante dos semanas en Chile por el Coronavirus

El país trasandino suspendió por un periodo de dos semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados

Mientras la comunidad internacional extrema las medidas ante la propagación del coronavirus, este domingo Sebastián Piñera anunció la suspensión de clases en Chile "por un periodo de dos semanas".



"Hemos determinado suspender por un periodo de dos semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados", manifestó el presidente chileno desde el Palacio de La Moneda, en compañía de su gabinete.



"Sin perjuicio de esta decisión, el Gobierno y los municipios tendremos que adoptar todas las medidas necesarias para poder implementar para estos niños la campaña de vacunación contra la influenza que comienza mañana. Establecer mecanismos para mantener los servicios de alimentación para los estudiantes afectados que lo requieran; desarrollar mecanismos en caso de que se requieran diagnósticos de coronavirus para los niños con clases suspendidas", agregó.



Asimismo, Piñera sostuvo que su gobierno "está poniendo especial énfasis en la tele-educación, educación remota o a distancia para poder facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo".



Raúl Figueroa, ministro de Educación, también se pronunció ante la prensa chilena. "Los establecimientos educacionales deben tomar las medidas para recibir a los niños que por diversas razones no están en condiciones para estar todo el día en el hogar. Sobre todo, no perder de vista el proceso pedagógico", puntualizó.



El funcionario aclaró, no obstante, que "esta suspensión de clases no significa una interrupción del proceso formativo": "En ese sentido, en coordinación con todos los establecimientos educacionales del país, el ministerio de Educación pondrá a disposición plataformas y mecanismos de apoyo para asegurar la continuidad del proceso formativo".



Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), opinó sobre la decisión del Gobierno: "Es mejor que la gente nos acuse de exagerados antes que lamentar pérdidas de vidas".



A estas medidas se suma que casi una veintena de universidades de todo el país anunció la suspensión de clases. "En el caso de la educación superior, la suspensión de clases presenciales está siendo reemplazada por educación a distancia o remota, a través de plataformas digitales", dijo Piñera a este respecto.



En el marco de medidas para contener la propagación del virus, el presidente de Chile también anunció que el número máximo de personas que podrá participar en un acto público será de 200 a partir del próximo miércoles.



De esta forma, el mandatario amplió la restricción que anunció el pasado viernes, que situó entonces el número máximo de personas en las 500 para tratar de evitar la expansión del COVID-19, que suma ya 75 personas con contagio en el país, de momento ninguna con compromiso vital.



Además, manifestó que no descarta "la posibilidad de dictar estados de emergencia" que otorguen facultades de seguridad al Ejército "si eso fuera necesario".



"Hemos decidido reducir de 500 a 200 personas el número máximo de personas que pueden participar en actos públicos. Esta medida entrará en vigencia a partir del día miércoles 18 de marzo, pero quienes estén en condiciones de hacerlo a partir hoy, pedimos que así lo hagan", manifestó el jefe de Estado tras encabezar una nueva reunión interministerial.

Restricción a cruceros en Chile

Además, el presidente anunció la prohibición hasta el 30 de septiembre de la recalada en todos los puertos chilenos de cruceros de pasajeros. En estos momentos, hay dos cruceros en cuarentena en las cosas de Chile. Uno de ellos con 675 pasajeros y 389 tripulantes con dos personas sospechosas de estar contagiadas por coronavirus.



El otro, de 120 tripulantes y 111 pasajeros, con un adulto mayor de 83 años y nacionalidad británica que ha dado positivo por coronavirus.



El sábado, fueron puestos en cuarentena dos cruceros de lujo. El Silver Explorer con más de 200 pasajeros y tripulantes en una gira por la Patagonia chilena, presentó un caso confirmado de coronavirus, un anciano de 85 años quien fue trasladado a un hospital de la ciudad de Coyhaique, ubicada a unos 1.700 km al sur de Santiago.



El segundo crucero, el Azamara con cerca de un millar de personas a bordo, cruzó a Chile desde la localidad argentina de Ushuaia ubicada en el archipiélago de Tierra de Fuego y actualmente se encuentra frente al Puerto de Chacabuco (unos 1.700 km al sur de Santiago) tras prohibírsele el desembarco por dos casos sospechosos.



Ambos cruceros son propiedad de la compañía naviera noruego-estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd.



Estas medidas vienen a sumarse a otras ya anunciadas como la aprobación de una partida especial de 262,2 millones dólares para comprar insumos médicos, la implementación de un pasaporte comunitario para controlar el estado de salud de las personas que quieran ingresar al país o el establecimiento de una cuarentena para los pasajeros que lleguen a Chile procedentes de Alemania, China, España, Francia, Irán e Italia.