Embajadas y consulados en el exterior, totalmente desbordados por argentinos varados

Las ciudades más críticas son Madrid, Barcelona, Roma, Nueva York y Miami, donde hay miles de ciudadanos que aún deben volver al país

Desde que el jueves pasado la Cancillería anunció que los consulados de los países declarados zonas de riesgo por la expansión del coronavirus iban a estar abiertos las 24 horas para evacuar los problemas de los argentinos varados en el exterior, el personal de las embajadas y funcionarios en al menos seis ciudades se encuentran desbordados por la avalancha de problemas operativos, el inminente corte de los puentes aéreos, la ansiedad y el malhumor de la gente más el riesgo propio de exponerse a la pandemia. ​



Estas ciudades críticas son Madrid, Barcelona, Roma, Nueva York y Miami, donde hay miles de ciudadanos que aún deben volver al país.



Según trascendió, se habían recibido este fin de semana más de 15 mil llamados y se habían procesado 11.000 formularios de consultas de argentinos que se comunican desde el mundo entero, pero sobre todo de las llamadas zonas de transmisión.



Sin hotel y sin vuelos muchos aún no han podido reprogramarlos y recurren a los consulados argentinos en forma desesperada, y no siempre con el mejor trato hacia los empleados. En España, calculan los funcionarios, habría unos 1.800 argentinos en todo el territorio que quieren volver.

Este domingo ya se vio una situación que podría ser sólo el inicio con la cancelación de un vuelo de Norwegian Airlines de Londres a Buenos Aires que dejó sin viajar a varios argentinos. Y en Nueva York había unos 400 argentinos en espera para viajar cuando American Airlines está a punto de dejar de operar.



​En Marruecos, Africa, se registró un contingente de tercera edad que no sabe por dónde van a volver ya que pronto no podrán hacerlo tan simplemente por Europa, según consignó Clarín.

El consulado de París, en tanto, se ocupaba de un crucero con 1.500 argentinos que no pueden hacer puerto y que podrían terminar entrando por Marsella. En Francia hubo muchos ciudadanos que apelaron a la autonomía, no recurrieron a la embajada y optaron por hacer todo online. No hay registro sanitario de los mismos.

Más de 5.000 argentinos afectados

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, remarcó que están "trabajando al máximo" de sus posibilidades "en todas las áreas operativas y de atención al cliente" y sostuvo que "el compromiso es altísimo en todas los sectores y niveles de la compañía".



El Airbus 330-200 con 270 asientos de Aerolíneas partirá de Buenos Aires el mismo miércoles a las 8.30 y forma parte de la operación especial en la que la compañía se encuentra trabajando.



Aerolíneas cuenta con una flota de 10 aviones del modelo Airbus 330-200, los cuales una vez que se realice la suspensión temporaria de todos los vuelos internacionales dispuesta por el DNU firmado por el presidente de la Nación estarán al servicio exclusivo de los vuelos especiales que la compañía tiene previsto realizar.

Ceriani aseguró este sábado que la línea de bandera tiene registrados 5.400 pasajeros para repatriar en los próximos días. "Hicimos charlas y capacitaciones en la compañía para los tripulantes y estamos dándoles constantemente indicaciones sanitarias de seguridad para los vuelos y para la base", explicó.