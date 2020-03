Papel higiénico: el síndrome que disparó sus ventas por el coronavirus

Impulsado por el temor a la cuarentena y por no poder acceder a los productos básicos de higiene y limpieza se superpoblaron los supermercados

El fin de semana pasado, los supermercados tuvieron una cantidad de ventas similares a las de la semana de Navidad. Esto se debe al temor de los consumidores de la posibilidad tener que quedarse en una cuarentena generalizada debido al coronavirus y que no puedan acceder a productos básicos de higiene y limpieza como el papel higiénico.



Esta actitud tiene un nombre, y es el llamado síndrome FOMO: Fear of missing out, el temor de quedarse afuera o de perderse de algo.

Cuando los consumidores notan que un producto es escaso en las góndolas, piensan que todo el mundo lo está comprando y que deberían sumarse a esa compra, generando un "efecto contagio".

Te puede interesar Coronavirus y una sombría proyección: durará por lo menos un año y se cree que 80% de la población lo contraerá

Uno de los productos más vendidos fue el papel higiénico. La razón de esto es el tamaño: al ocupar mucho espacio en las góndolas, es muy notable su ausencia en los supermercados.



Mariela Mociulsky, titular de la consultora Trendsity y especializada en consumo, explicó que durante la pandemia del coronavirus "el miedo al desabastecimiento es inevitable porque cuando pasan estas cosas aparecen los impulsos más primitivos, el cerebro activa como un instinto de conservación. Los miedos nos alertan y a veces las reacciones son casi ilógicas. Si alguien se compra todo el alcohol en gel, deja desabastecido al vecino y se puede contagiar".



"En la Argentina, estamos acostumbrados al desabastecimiento por las fluctuaciones económicas, los recuerdos de otras crisis y los momentos de alta inflación. Y vamos activando un set de aprendizajes", agregó Mociulsky.



Luego afirmó: "Es una situación complicada donde tenemos cintura para manejarnos, pero al mismo tiempo también sabemos que puede llegar un desabastecimiento. Un buen consejo para la gente, las empresas y los actores clave es poder pensar con sentido de comunidad y no con los primeros impulsos".



El titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, reveló que durante la pandemia del coronavirus "estamos con muchísima demanda y compra de stockeo. Pero no hay probabilidad inmediata de desabastecimiento. Si sigue así, la podemos bancar".

Luego explicó que "hasta el momento no ha habido problemas con los pedidos nuevos a los proveedores. Puede faltar algún producto, pero se puede reemplazar por otro similar".