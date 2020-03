El primer día del aislamiento en el interior: filas en comercios, calles vacías y fuertes controles

Luego de la drástica medida tomada por el Gobierno, en la primera jornada de la cuarentena las ciudades presentaban un ritmo similar al de un fin de semana

En la primera jornada del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus, las ciudades del interior del país presentaban hoy un ritmo similar al de un día de fin de semana, con algunas filas en comercios como farmacias y supermercados, menor cantidad de autos y transporte público, y estrictos controles para garantizar el efectivo cumplimiento de la medida.



La capital bonaerense presentaba hoy un ritmo similar al de un día feriado: las calles de la ciudad estaban desiertas, así como los barrios, donde la circulación vehicular es casi nula. En ese sentido, el municipio dispuso operativos para controlar la bajada de la autopista la Plata Buenos Aires y las arterias más transitadas de la ciudad.



En el Chaco, el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo, dijo hoy que "se reforzaron los controles con fuerzas de seguridad nacionales para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio", en una provincia que tiene hasta el momento 15 casos de coronavirus confirmados, entre ellos un fallecido,



La Ciudad de Mendoza, en tanto, se tomó este viernes como un día feriado con poco movimiento vehicular, largas filas en supermercados y sin movimiento turístico.



"Hay unos 2.500 policías en la calles haciendo cumplimiento del aislamiento obligatorio en la provincia", dijo el secretario de Servicio Público de Mendoza, Natalio Mema, sobre las medidas por el primer día de cuarentena.



En Salta, la jornada transcurrió en calma, con poca gente en las calles, el microcentro capitalino vallado y con control policial, y algunas filas en negocios vinculados principalmente a la provisión de alimentos.



Una densa niebla cubrió las avenidas de acceso al centro salteño en las primeras horas de la mañana, de esta primera jornada de aislamiento social preventivo y obligatorio, en la que durante la madrugada se concretó un operativo de desinfección en lugares de alto tránsito, como hospitales y supermercados.



En la ciudad de Viedma la primera jornada del aislamiento preventivo obligatorio transcurrió con normalidad, con fuerzas policiales recorriendo las calles verificando que se respeten la norma y se queden en su casa para evitar la el contacto.



En el sur del país, la ciudad de Río Gallegos, se registraba poco movimiento, sobre todo en los barrios. En el centro, algunas personas formaban filas, con la distancia recomendada entre ellas, frente a los supermercados, el correo, las farmacias y los cajeros automáticos, mientras las fuerzas de seguridad circulaban y, en algunos casos, utilizaban megáfonos para recordar las restricciones.



"La provincia de Santa Cruz hasta el momento tiene un total de 410 personas que se encuentran en aislamiento por recomendación de las autoridades sanitarias. Estas cifras son las registradas por el sistema de salud y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios", informó el gobierno.



La ciudad de Neuquén, en tanto, lucía hoy paralizada y solo mantenían activos servicios esenciales como el transporte público, con esquema reducido y la recolección de residuos, pero no las ferias de venta de verdura y frutas en distintos barrios, que fueron suspendidas por el municipio así como los casamientos.



Algo similar ocurría en otros puntos del país, donde se veían en las calles vehículos de fuerzas de seguridad que circulaban con altoparlantes a través de los cuales se recordaba a los vecinos y las vecinas la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el primer minuto de hoy, y que se extenderá hasta el 31 de marzo, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



Como zona petrolera, en Neuquén y a primera hora, se observó la circulación de vehículos de empresas del sector que, también con esquemas especiales, mantenían en funcionamiento y la producción de los yacimientos de hidrocarburos.



En Chubut, las restricciones se cumplían de manera parcial, ya que hoy comenzó el pago a los jubilados de la administración pública provincial y se observaban filas en los cajeros automáticos del Banco del Chubut que hoy no abrió sus puertas.



Toda la provincia de Tierra del Fuego registraba también una notable reducción de movimiento ya que el aislamiento rige allí desde el lunes. Las plazas y los espacios públicos están desiertos así como las calles y los comercios, salvo los que venden alimentos.



En Santiago del Estero, no había hoy comercios abiertos, y el transporte público estaba limitado, del mismo modo que la circulación de taxis. Solo las farmacias permanecían abiertas, atendiendo con estrictas medidas preventivas.



En San Luis, en tanto, se pudo observar durante la mañana un número importante de personas en espacios públicos, como bancos y supermercados. Colas extensas en las puertas de locales que venden alimentos y farmacias fueron los puntos visibles.



La ciudad de Córdoba también se mostraba con un panorama similar a un asueto administrativo, con inactividad en los organismos públicos y escasa actividad comercial, en tanto se registraba una inusual presencia policial en las calles y rutas. Hasta el mediodía, el transporte urbano de pasajeros circulaba con frecuencia de fin de semana y con pocos pasajeros, mientras que los taxis y remises trabajaban con normalidad.



La ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, estaba prácticamente vacía pero en los alrededores se podía observar una movilidad social no siempre prioritaria: gente formando largas filas, respetando la distancia entre uno y otro, en los lugares de expendio de alimento, como supermercados, carnicerías y verdulerías.



En Jujuy, la capital registra una baja considerable de circulación de personas y vehículos, al igual que el transporte público, mientras se registraron problemas en algunos supermercados porque los consumidores se negaban a cumplir con las medidas previstas para evitar contagios.



También en Corrientes la actividad está reducida a lo esencial: es mínima la cantidad de gente en las calles, muy pocos automovilistas circulan por las avenidas y es escaso el movimiento de tránsito en el puente interprovincial "General Manuel Belgrano" que une a Corrientes con Chaco.