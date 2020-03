Coronavirus en México: "Salgan a comer, sigan con su vida normal", dice el presidente López Obrador en un insólito video

El jefe de Estado mexicano insta a los ciudadanos a seguir con sus vidas habituales y que él les dirá cuándo deben quedarse en sus casas

"Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir". Estas fueron las palabras con las que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, instó a salir a los ciudadanos a salir a las calles a través de un video. Esta acción se da en medio de una pandemia provocada por el coronavirus.

"Todavía estamos en la primera fase", explica en el video. "Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que guardaos", dijo tranquilo sentado a una mesa con algunos bocados, mientras de fondo se escuchan pajaritos.

Mientras el presidente mexicano invita a los ciudadanos a las calles, las autoridades sanitarias informaron el domingo que el número de contagios en el país había ascendido a 65, hasta llegar a 316 casos positivos.

La realidad es que con 120 millones de habitantes, la mitad de ellos pobres, México cuenta solo con 4.372 camas para terapia intensiva.

La actitud del mandatario, quien además se negó a cerrar la frontera con Estados Unidos, fue muy criticada en las redes sociales.



"Este Señor parece que lo tienen aislado del Internet, es bien irresponsable, será que el cree que va a poder con tanto enfermo o su intención es que muera gente?

Pensé era más inteligente AMLO", reaccionó un usuario en Twitter al compartir el video insólito del presidente.

"Y así, amiguitos, es como el presidente de México @lopezobrador_ extendió la pandemia entre 129 millones de habitantes", dice otro.

Una columna de opinión publicada en el diario El Universal lleva por "AMLO no termina de creer en el coronavirus", una pandemia que ya dejó en el mundo 15.000 muertos y se expande como aceite por todo el globo, dejando cientos de miles de contagiados, según las cifras más cuidadas. Se estima que existen otros cientos de miles de casos asintomáticos o no revelados, sin contabilizar.

Amuletos

La estrategia del presidente de seguir la vida normal y buscar protección en amuletos es seguida por buena parte de los mexicanos, como Marisela Hernández, de 69 años, que sale de la Basílica de Guadalupe en México sin más compañía que el retrato pequeño de un santo, con una oración inscrita al reverso, y que ella cree "suficiente" para protegerse del COVID-19.



Yo confiada en que Dios y San Ignacio de Loyola nos van a proteger de todo esto que está pasando con esa enfermedad", dice esta viejita delgada, de menos de 1,50 m de estatura, antes de ir a trabajar como obrera en una fábrica de ropa en la que, explica, trabaja codo a codo con otras ancianas; todas en el peor grupo de riesgo para coronavirus.



Días atrás, López Obrador mostró a la prensa amuletos religiosos cuando se le preguntó cómo se protegía, a sus 66 años, de la pandemia que en México afecta a por lo menos 251 personas y ha matado a dos.



"Son mis guardaespaldas", dijo López Obrador, un creyente declarado, tras sacar de su cartera un "Detente del Sagrado Corazón de Jesús" y otros talismanes.