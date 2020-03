¿Cuál fue el sorprendente comentario que hizo el hijo del presidente Alberto Fernández sobre su padre?

Estanislao Fernández, conocido también como Dyzhy, se refirió a la forma en que pasa su cuarentena en la Quinta de Olivos y al rol de Alberto Fernández

Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, conocido también como Dyzhy, contó cómo vive sus días de cuarentena en la Quinta de Olivos.ó

Así lo hizo a través de una charla con el youtuber Pablo Agustín, a quien le dijo que se mudó a una de las casas de huésped que hay en la Quinta de Olivos por pedido de su padre.



"Yo me enteré lo de la cuarentena total por la televisión. Y una vez que lo decretaron, al otro día me llamó mi viejo y me preguntó si no quería ir a la Quinta de Olivos. Yo ya me había stockeado, aunque no con muchas cosas, en mi casa. Y me vine para acá", relató.



Sobre la relación que tienen en este momento, indicó que "a mi viejo lo habré visto 20 minutos en dos días. Él está gotando. Está laburando, hablando por teléfono y todo. Es una situación muy delicada. Y le agradezco a la gente que está respetando la cuarentena".

También dijo: "Siempre al menos un rato intentamos vernos, pero posta que siento que está trabajando todo el tiempo, hasta las 3, 4 de la mañana. O hablando por teléfono, o respondiendo chats. Y se levanta a las 6:30 de la mañana para juntarse con el Ministro de Salud o con otro ministro".

"Él sabía que este trabajo iba a ser así de pesado, pero al mismo tiempo no se si se lo bancará. Es un nivel de estrés… así como no le quito mérito a los que están yendo a trabajar, no le quito mérito a él", sentenció.



Respecto a la forma en que los medios se refirieron al coronavirus, el hijo del mandatario advirtió: "Hay un nivel de paranoia que generaron los medios, muchos de manera irresponsable. La semana pasada, había un móvil en Ezeiza, en el que le pasaban el mismo micrófono a todos. Creo que al principio los medios no actuaron de la mejor forma, pero ahora creo que estamos todos en la misma situación de responsabilidad".



En cuanto al tema económico, indicó: "Yo, además de tener mi trabajo, soy monotributista, porque trabajo frelance de un montón de cosas. Y obvio que esto me afecta, me afecta laboralmente. Además de hacer de DJ y Drag, soy diseñador y esos laburos se me cayeron. Entiendo esa problemática, pero entiendo que la cuarentena es necesaria".



Y fue muy duro al hacer una comparación con el expresidente Mauricio Macri: "Agradezco que nos haya agarrado esto en un momento en el que tenemos un Ministerio de Salud. Y no lo digo por Alberto ni nada, pero agradezco que haya ocurrido con un Ministerio".