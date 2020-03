El ambicioso plan de un Nobel de Economía para frenar el avance de la pandemia

Paul Romer, quien obtuvo el reconocimiento en 2018, aseguró que su propuesta evita tener que elegir entre dejar morir gente o que caiga la economía

El Premio Noble de Economía 2018, Paul Romer, propone un plan de batalla contra el coronavirus que nada tiene que ver con paquetes de estímulo financiero . En vez de paquetes de estímulo megamillonarios , el profesor de la Universidad de Nueva York sugiere invertir fuertemente en la producción a gran escala de tests de detección del virus y equipamiento de protección .



Según explicó en una entrevista con la prensa brasileña, tras un artículo publicado en The New York Times, "la única manera segura de que la gente vuelva a trabajar es impulsar los testeos a escala masiva y suministrarle grandes cantidades de elementos de protección a la población. Si hacemos eso, no tendremos que enfrentar la terrible disyuntiva actual entre dejar morir personas o dejar morir la economía. Llevará algún tiempo, un mes o dos hasta conseguir los kits de prueba y el equipamiento de protección, pero justamente por eso es que hay que invertir de manera urgente en esas dos soluciones".

"Existe consenso en que la economía puede sobrevivir un par de semanas de aislamiento y que eso ayudará a salvar muchas vidas. O sea que mientras tanto hay que hacer eso. Pero dentro de un mes tendremos que contar con mejores opciones porque la economía no puede bajar la persiana durante un año o un año y medio", agregó.

En cuanto al costo y los plazos que demandaría esta propuesta, afirmó que "pasará un tiempo hasta que tengamos tests y equipamiento suficiente, pero si hoy mismo gastamos 100.000 millones de dólares en eso, en pocos meses tendremos todo lo necesario. Los gobiernos dicen diciendo que no alcanzan los kits de prueba, pero eso es simplemente absurdo: si ahora no tienen, lo que tienen que pensar es cómo hacer para conseguirlos".

"Hay que aumentar drásticamente la producción de tests y de equipamiento de protección. Y efectivamente eso implica la reconversión de la capacidad productiva existente en pos de ese objetivo. No será barato ni fácil , pero resultará mucho más barato que permitir el derrumbe de nuestras economías", completó.