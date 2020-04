Por la cuarentena, compañías evalúan aplicar rebajas de hasta 20% en las cuotas del seguro del auto

Un experto aseguró que, en paralelo a las rebajas sobre el mes de abril, otras empresas evalúan la devolución del costo de la responsabilidad civil

Debido a que el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, restringió el tránsito y permite que solo se desplacen personas que acrediten razones laborales, de emergencia o que se encuentren a cargo de una persona de factor de riesgo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre si las compañías no deberían bonificar a sus asegurados parte de las cuotas (primas) mientras continúe la cuarentena.



Jorge Ferrari, titular de 123Seguros, anticipó que "las aseguradoras con capacidad tecnológica para trabajar en forma remota y tomar decisiones están preparando rebajas sobre el mes de abril que van desde el 20% de la cuota hasta la devolución del costo de la responsabilidad civil. Estas rebajas pueden estar en promedio en $500 de acuerdo con la antigüedad del auto y el tipo de cobertura. Algunas lo harían masivamente y en otros casos a través de la negociación con el productor de seguros".



Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el 23 al 29 de marzo, la cantidad de muertos en siniestros viales en todo el país disminuyo un 87%, debido a la baja de circulación abrupta generada por la cuarentena.



Ferrari explicó que "en Argentina como en gran parte del mundo, nos encontramos en forma excepcional con los vehículos sin uso o solamente con uso de aquellos que cumplen un papel activo frente a la pandemia". En diálogo con Clarín dijo que "ante esta increíble cantidad de vehículos sin uso, en general las aseguradoras están buscando retener a sus clientes y acompañarlos ante la lógica necesidad financiera y el impacto positivo en las cajas de las compañías que tienen una drástica disminución en la cantidad de reclamos y, además, con feria judicial que les difiere el pago de miles de sentencias".

¿Qué pasa cuando se infringe la cuarentena y hay un choque?

En paralelo a esto, también comenzaron a surgir dudas sobre el alcance de la cobertura de seguros para el caso de accidentes de tránsito.



Más concretamente, la existencia de las clásicas "zonas grises" en la regulación llevó a versiones en el sentido de que las compañías aseguradoras no iban a otorgar cobertura en los casos de siniestros viales.

Los abogados especialistas del sector remarcan que en que el seguro debe cubrir al asegurado, cumpla o no con el aislamiento obligatorio durante la cuarentena. Esto se debe a que no existe una exclusión específica en la póliza automotor impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación.



Tanto el riesgo de responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, como los riesgos de incendio, robo, hurto carecen de una exclusión aplicable de este tipo.



El ciudadano que conduzca su vehículo para realizar alguna de las actividades que no están taxativamente autorizadas por el Decreto del PEN, podrá ser sancionado con multa o detención por la autoridad policial. En el supuesto de que sufriera un siniestro en ese trayecto, mantendrá la cobertura contratada.