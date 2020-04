Alertan que se viene la "semana más triste y dura en la vida de los estadounidenses"

Lo afirmó el director general de Salud Pública de EE.UU. Este domingo, las víctimas fatales llegaron a 9.180 y a 324.052 los contagiados

Estados Unidos, donde el coronavirus ya mató a más de 9.400 personas y contagió a más de 330.000, advirtió este domingo que la población debe prepararse para niveles de tragedia que recuerdan los de los ataques del 11-S y el bombardeo de Pearl Harbor.



"Francamente, esta va a ser la semana más dura y triste de las vidas de la mayoría de los estadounidenses", dijo el director general de Salud Pública, Jerome Adams, durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News.



"Este será nuestro momento de Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no será localizado; va a estar sucediendo en todo el país, y quiero que Estados Unidos entienda eso", remarcó.



El ataque japonés por sorpresa a la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, en 1941, causó la muerte de más de 2.400 estadounidenses, mientras que otras 2.996 perdieron la vida en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y el siniestro de un avión en Pensilvania. La pandemia superó ya esas dos cifras sumadas.



Adams planteó el espectro de los ataques más graves contra Estados Unidos para alertar acerca del dolor inminente que está previsto que provoque el virus al celebrarse hoy el domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa cristiana que concluye con el domingo de Pascua.



Las contundentes evaluaciones destacan cuánto cambiaron con el correr de las semanas las predicciones del propio presidente Donald Trump acerca de que el virus pasaría pronto, y sus sugerencias de que gran parte de la economía podría estar funcionando para Pascua, el domingo próximo.



La pandemia proseguía su aceleración elevando el número de contagios y muertes en todo el mundo, pese a la estabilización de grandes focos como los de Italia o España.



Hasta hoy, al menos 9.441 personas habían muerto en todo Estados Unidos y 331.151 habían sido contagiadas por el coronavirus, según el recuento en línea de la Universidad Johns Hopkins.



Casi 4.200 de esas muertes están en el estado de Nueva York, aunque hoy el gobernador Andrew Cuomo informó que se registró un pequeño descenso en la cantidad de nuevas muertes en las últimas 24 horas, según Télam.



El foco de la crisis se mantenía de todos modos en ese distrito -y particularmente en la ciudad de Nueva York-, aunque las autoridades empezaron a preocuparse por otras ciudades, como Detroit, Chicago y Nueva Orleans.



"Esta va a ser una mala semana", coincidió el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, en una entrevista con la televisora CBS News.



"Vamos a seguir viendo una escalada pero esperamos que en el plazo de una semana, quizá un poco más, empecemos a ver un aplanamiento de la curva y un descenso", agregó.



Fauci matizó que no se puede decir que Estados Unidos tenga la crisis "bajo control, porque eso sería una declaración falsa", pero opinó que las medidas para contener los contagios, con más de 90% de la población bajo órdenes de quedarse en casa, "están funcionando claramente".



El especialista explicó que esas medidas permitirán que se rebaje "el número de casos nuevos", y advirtió que cuando eso ocurra "las muertes tardarán en reducirse una o dos semanas, o más".



En el estado de Nueva York, que concentra más de un tercio de los contagios del país, Fauci pronosticó que la próxima semana será dura "porque todavía no se ha llegado al pico".



"En una semana, ocho o nueve días, esperamos empezar a ver cómo cambian las cosas" en Nueva York, añadió.



El epidemiólogo lanzó además una crítica velada a los gobernadores -todos ellos republicanos- de los únicos nueve estados de Estados Unidos que por ahora no urgieron a sus habitantes a quedarse en casa todo lo posible: Arkansas, Oklahoma, Utah, Carolina del Sur, Iowa, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur.



"No es que estén poniendo en riesgo al resto del país, es que se están poniendo ellos mismos en riesgo", subrayó Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, (NIAID, en inglés).