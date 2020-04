Luis Majul, enojado con Alberto Fernández por un desplante

Según venía anunciado el periodista antes del debut en La Nación +, el presidente iba a brindarle una entrevista, pero esto no fue así

El periodista Luis Majul regresó anoche a la pantalla chica en La Nación +, luego de la sorpresiva y polémica salida de América TV.

Según venía anunciado antes del debut, el presidente Alberto Fernández iba a brindarle una entrevista, pero esto no fue así y finalmente no salió al aire-

Durante su editorial, el conductor disparó contra el mandatario por haberlo dejado plantado tras darle notas a Marcelo Bonelli por Radio Mitre y a Horacio Verbitsky, quien estuvo en la residencia de Olivos grabando para subirlo a YouTube.

"No quiero cargar las tintas sobre el jefe de estado. Sufrió un fuerte golpe el viernes. Parece haberse recuperado. Mejor, todos necesitamos que siga a cargo de esta enorme tarea. Saben que estaba invitado a este programa. El primer programa de La Cornisa. No quiero plantear ninguna hipótesis conspirativa sobre por qué eligió no hacerlo. Primero pensé que no nos confirmaba porque quería bajar la exposición, después del papelón del viernes. Pero ayer sábado, le concedió una entrevista radial a Marcelo Bonelli. Hoy me enteré que ayer, también hizo un mano a mano con Horacio Verbitsky.

Te puede interesar Ya rige el certificado para poder circular: quiénes deben tramitarlo

"Al mediodía, fuentes cercanas a él supusieron que Alberto podía estar enojado con nosotros porque anticipamos, a través de nuestras redes sociales, que nos había otorgado la entrevista. Pero enseguida le aclaramos a la fuente que sería un error del presidente interpretar el anuncio como una presión. De hecho, en cada comunicación agregamos, ‘si las circunstancias se lo permiten’", agregó.

#BuenLunes. Agradecido y emocionado por el debut de @LaCornisaok. Logramos una audiencia histórica para @lanacionmas. La repercusión está siendo enorme. Al equipo: la vara está muy alta; a no creérsela. No hicimos nada extraordinario. Solo decir la verdad. A vos: gracias x estar. — majulluis (@majulluis) April 6, 2020

"Se ve que por alguna razón las circunstancias no se lo permitieron. Él sabrá por qué. Parece que podría darnos el reportaje el próximo domingo, o quizás nos está viendo, nos da una sorpresa y nos atiende de manera virtual. No importa. Lo que importa que sepas es que nada ni nadie nos va a condicionar, ni nos vamos a callar. Con pandemia o sin pandemia", comentó el presentador.

De todas maneras, Majul celebró con La Cornisa un arranque con picos de 4.1 en el rating, contra TN, que marcó 1.9. En tercer lugar quedó C5N, con 1.8.