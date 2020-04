Un intendente, tras entregar arroz con gorgojos: "Que los consuman que hacen bien contra el cáncer"

El funcionario sostuvo que las bolsas habían llegado de Desarrollo Social un día antes de ser repartidas y agregó: "El que no lo consuma, que lo devuelva"

En un contexto en el que la pandemia del coronavirus afecta a todo el mundo, algunos se vuelven solidarios y otros realizan actos que indignan.

En este último grupo se encuentra Enrique Bertolino, el intendente de Selva, una localidad de Santiago del Estero, quien entregó a la comunidad arroz con gorgojos, y al enterarse dijo: "Que los consuman igual, tienen muchas proteínas, y hacen bien para el cáncer".

Todo comenzó cuando una beneficiaria de ayuda social de dicho lugar, mostró un video donde se veían gorgojos caminando entre granos de arroz en una bolsa que le había otorgado el municipio.



Luego el intendente difundió un audio por WhatsApp que se hizo viral, en donde indicaba que el el arroz "llegó de Desarrollo Social de la provincia y lo repartimos nosotros, no le pusimos nosotros los gorgojos".

Según el mandatario, quienes recibieron el arroz tenían "dos alternativas, lo dejan, no lo consume, si tiene algún problema y la otra es que lo consuman porque los gorgojos tienen muchas proteínas, o sea que mal no le va a hacer".



Y siguiendo en esta línea, comentó que los paquetes habían llegado un día antes de ser repartidos y que "el que no lo consuma, que lo devuelva, que a alguno no le va a importar".



Esto no fue todo: Bertolino agregó que esos insectos "hacen bien para el cáncer". "Lo digo en serio, son buenas proteínas los gorgojos. Está demostrado científicamente, dirían algunos médicos de Selva".