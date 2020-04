Rodolfo Barili se enfureció con una mujer que violó la cuarentena en el baúl de un taxi: "Es estúpida"

El conductor se indignó a ver que la instagramer se escondió en el baúl para evitar los controles mientras burlaba el aislamiento

El conductor Rodolfo Barili se mostró muy furioso luego de dar un informe en el que mostraban lo que había hecho Agustina Princeshe, una instagramer que se escondió en el baúl de un taxi para evitar los controles mientras violaba el aislamiento obligatorio.



La joven, una instagramer que genera contenido para adultos, evadió los controles policiales realizado en la ciudad de Buenos Aires, escondiéndose en el baúl. Pero eso no es todo. Para que todos vieran su accionar, se filmó y compartió su "hazaña" en su cuenta de Instagram.



"Voy en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl,o sea, Cristian mirá lo que hago por vos", contó.



Al viralizarse este hecho, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público comenzó un rastrillaje que terminó en su domicilio ubicado sobre el Puente Pueyrredón, que une la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda.

Allí la notificaron y le advirtieron que podría ser detenida si llegaba a romper la cuarentena.

"A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se le cantó el culo. Me hicieron firmar un papel que decía que si yo violaba otra vez la cuarentena iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó", dijo posteriormente, como si nada hubiera pasado.



Luego de ver lo ocurrido, Barili no se pudo contener: "¡Qué estúpida, por Dios! Hay que ser estúpida".

"Perdón, pero hay que ser estúpida. La policía que tiene que cuidarnos a todos teniendo que llevarte a tu casa. Vos haciéndote la tarada y transmitiendo por Internet que sos una viva bárbara", dijo indignado.

"Te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso, porque todos nosotros, los médicos, los enfermeros, los policías, que están primeros en esa línea, están enfrentando el virus. Entonces, creerse que haciendo eso en este momento uno es vivo... la verdad, de onda, me das mucha pena", agregó.



"Ojalá tengas cerca a alguien cerca tuyo que te diga que en este momento no da porque nos ponés en riesgo a todos. No nos importa si sólo te pasara a vos, pero ponernos en riesgo a todos?", concluyó el conductor.