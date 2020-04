Del Caño entendió que Alberto dio permiso para salir a correr y las redes se llenaron de memes

Nicolás Del Caño, diputado nacional por el FIT lanzó un tuit en el que se quejaba por el supuesto permiso que otorgó el Presidente para hacer gimnasia. No fue así, claro, y en las redes lo corrigieron con burlas.

Y a pesar de los avisos, el legislador mantuvo su postura por lo que le llovieron memes.

Habla Alberto y dice que se puede salir a correr y hacer ejercicios. Parece una joda para el 40% de las y los trabajadores informales, para los miles que sufren las rebajas salariales y los despidos. Nada para ellos! Esta emergencia no la puede pagar el pueblo con más hambre!

+che nico no dijo eso - un minuto de silencio por italia que se estan muriendo todos https://t.co/00oJ0Y1Tpr

PERO NO DIJO ESO NICOLÁS NO ES FÍSICA CUÁNTICA HERMANO DALE ES PRESTAR ATENCIÓN 20 MINUTOS NO TE PEDIMOS TANTO.