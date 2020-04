Florencia Kirchner posó con un kimono de encaje: "El mío sería un paraíso ebrio"

La hija de Cristina Kirchner publicó una foto con una cita literaria en su cuenta de Instagram. En esa red cuenta con más de 200.000 seguidores

Recientemente, pocas semanas antes de concretar su vuelta a la Argentina, Florencia Kirchner abrió una cuenta de Instagram, donde publica no solo fotografías suyas, sino que también expuso su gusto por la literatura y la poesía con fragmentos de grandes obras.

Ahora, la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió con una nueva imagen y una referencia al clásico de la literatura inglesa Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Brontë.

La joven de 29 años subió a su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro, en la que se la podía ver con un kimono oscuro y algunos detalles florales en las mangas y puntas.

En el epígrafe de la fotografía, dejó un fragmento de la única novela que escribió Emily Brontë Cumbres Borrascosas, publicada, por primera vez, en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell.

"Yo le dije que su paraíso sólo estaría vivo a medias y él dijo que el mío sería un paraíso ebrio. Le contesté que en el suyo me dormiría, y él repuso que en el mío no podría respirar. (Wuthering Heights, Emily Brontë) Para mí de las mejores novelas que jamás se hayan escrito, para otrxs, una especie de infierno que les sofoca el cuerpo hasta llegarles al odio", escribió en el epígrafe de la fotografía.

Y agregó: "Foto de @gascata (No es de hoy, claro, no podría sacarme ninguna foto hoy, ando, me muevo, como la polilla antes de morir)".