Cavalieri negocia un acuerdo que regule suspensiones con recortes salariales de hasta el 50%

Las seccionales esperan un acuerdo nacional. Se explora un modelo de suspensiones con salarios reducidos de acuerdo al tamaño de la empresa

Mientras avanza abril con la mayoría de los comercios cerrados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que ya cumplió el primer mes, en la actividad mercantil se espera con ansiedad el acuerdo al que lleguen la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que comanda Armando Cavalieri y las cúpulas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Las charlas del gremio que representa más de un millón de asalariados registrados giran en torno de fijar un convenio marco para regular el cobro de los salarios de abril, cuyo pago por estas horas son incógnita.



El convenio permitiría establecer "ciertos parámetros y porcentajes para cobrar en sumas no remunerativas quizás o alguna quita a los salarios de los trabajadores", aseguró en las últimas horas César Guerrero el líder del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta en declaraciones a medios locales, según Infogremiales.



Las palabras de Guerrero escenifican las preocupaciones que se viven en las seccionales mercantiles que, desde hace semanas, buscan tapar agujeros sin demasiados recursos, en medio de una caída estrepitosa de aportes y contribuciones para su funcionamiento.



El entendimiento, a cambio de conservar las fuentes de trabajo para el día después de la cuarentena, estipularía el cobro de un porcentaje del salario que iría entre el 50 y el 70% en concepto de no remunerativo. El porcentaje sería más bajo a medida que la empresa sea más pequeña y viceversa.



En paralelo las partes debaten cómo se pagarán los aportes a la obra social sindical, Osecac, para garantizar su funcionamiento en la crisis sanitaria y al gremio. Se da por descontado que ambos ítems tendrán recortes pero desde la Federación buscan que haya ingresos para garantizar el funcionamiento mínimo.