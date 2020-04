El coronavirus afecta a los chicos: ya hay más de 80 menores de 9 años contagiados en el país

Si bien los nenes y las nenas que pasan por esta infección lo hacen casi en forma imperceptible, esto no significa que no puedan ser portadores del virus

Mientras se analiza la implementación de breves salidas para los niños durante la cuarentena, en el país ya existen más de 80 menores de 9 años que están infectados con el coronavirus.

La realidad es que tanto los nenes como las nenas que pasan por esta infección lo hacen casi en forma imperceptible, pero esto no significa que no puedan ser portadores del virus.

Hasta este jueves, había en el país 82 casos confirmados de niños menores de 9 años y 107 positivos entre quienes tienen de 10 a 19 años, dijeron a Clarín en el Ministerio de Salud.



En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, hay 16 infectados menores de 12 años, mientras que en la Provincia, hasta el 22 de abril se registraron 25 casos positivos en niños y niñas de hasta 10 años.



"Los chicos no son candidatos a testeo. Al no tener síntomas, no atrae el interés de nadie para ver si tiene o no tiene coronavirus. Así que es imposible prestarle atención a la cantidad de niños confirmados con coronavirus​. El número que da la real idea de los infectados en un país es el número de muertes. Y en Argentina empieza después de los 40 años", dice el infectólogo Fernando Polack.

"No podés ni fijarte en el número de chicos enfermos", aclara el pediatra.

En cuanto a los cuadros que pueden llegar a tener los niños, pueden llegar a confundirse con resfríos estacionales en esta época del año. Es por eso que la presencia de fiebre, tos y dificultad respiratoria son algunos de los síntomas.



Los infectólogos notaron algunos síntomas más regulares que se manifiestan en los menores infectados como gastrointestinales (como diarrea o vómitos) y manifestaciones en la piel (hasta un 20% de los pacientes notaron cuadros similares a urticaria, e incluso manchas rojizas en la piel en los pies o en la espalda).



"Lo que sí está demostrado -explica Polack- es que los de menos de 12 años tienen la enfermedad mucho más leve. Por eso en la mayoría puede ni llegar a notarse. Por eso en los estudios a veces se confunden y dicen que 'hubo menos infecciones'. Lo que hubo es menos enfermedad. El virus está ahí pero no causa enfermedad. La mortalidad, en general, de los estudios que miran pacientes de hasta esa edad, es 0 por coronavirus. Tienen más riesgo por una gripe o una bronquiolitis".