Aseguran que el líder norcoreano Kim Jong-un está en estado vegetativo tras su operación

La información, que se divulgó en medios de Japón, surge luego de que se conociera que China envió una delegación de médicos a Pyongyang

Un informe del semanario Shukan Gendai en Japón difundió que el dictador de Corea del Norte está en "estado vegetativo" después de haber sido operado del corazón a principios de mes. El medio citó a un médico chino enviado como parte del equipo para tratar a Kim Jong-un después de que un supuesto procedimiento cardíaco supuestamente dejara al líder norcoreano en grave estado.



La fuente citada por el medio japonés, y también difundida por el británico Daily Mail, afirmó que Kim Jong-un "estaba de visita en el campo cuando se agarró el pecho y cayó al suelo". Informó, además, que un médico que estaba con él en ese momento le hizo la reanimación cardiopulmonar y lo acompañó al hospital.



La vicedirectora de la televisión por satélite de Hong Kong HKSTV, Shijian Xingzou, aseguró directamente que el norcoreano ya estaba muerto. Lo afirmó para sus 15 millones de seguidores en la red social chino Weibo, citando "a una fuente muy sólida", aunque no dioe más detalles. El medio norteameircano TMZ recogió este testimonio y lo publicó en su web.



En medio de esta ola de rumores sobre el estado de su salud, y de acuerdo a tres fuentes vinculadas a la situación que fueron citadas por la agencia Reuters, el gobierno de China envió un equipo especial a Corea del Norte, incluyendo expertos médicos. Una delegación dirigida por un funcionario de alto rango del Partido Comunista de China partió el jueves desde Beijing hacia Corea del Norte, informaron dos fuentes.

La delegación pertenece al Departamento de Contactos Internacionales, el principal órgano encargado de las relaciones con Corea del Norte, e incluye a personal médico.



China es el principal aliado y socio comercial de Corea del Norte, y en las últimas décadas se ha convertido en practicamente la única vía de contacto de Pyongyang con el resto del mundo.



Las novedades sobre el grave estado de salud, con muchos datos contradictorios, apuntan a un presunto procedimiento quirúrgico al que habría sido sometido.



De acuerdo al periódico Daily NK, de Corea del Sur, Kim estaría recuperándose de una operación cardiovascular a la que fue sometido el 12 de abril de acuerdo a una fuente norcoreana.



Por otro lado funcionarios del gobierno surcoreano y un funcionario chino del Departamento de Contactos Internacionales negaron que Kim estuviera en grave peligro, como se especulaba. Tampoco se ha detectado actividad inusual en Corea del Norte, reportaron.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que los reportes sobre la difícil situación de salud de Kim eran "incorrectos". El viernes una fuente en Corea del Sur dijo a Reuters que los informes de inteligencia mostraban que Kim estaba vivo y que se mostraría pronto en público, aunque no hacían referencia a si había tenido lugar una operación. En tanto un miembro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos indicó que aunque Kim tiene serios problemas de salud preexistentes no había razones para creer que se encuentre en grave estado actualmente.



Kim apareció en público por última vez el 11 de abril, cuando fue visto en una reunión de gobierno. Días después faltó en las celebraciones por elo cumpleaños de su abuelo, el fallecido fundador de Corea del Norte Kim Il-sung, una de las festividades más importantes del país.



El norcoreano, cuya edad se estima en 36 años, ya ha desaparecido de los medios de comunicación norcoreanos en el pasado. En 2014 no se lo vio durante un mes y en su reaparición cojeaba de una pierna. Las especulaciones sobre su salud se nutren del hecho de que Kim es un gran fumador, sufre obesidad y en su familia hay toda una historia de problemas cardiovasculares.