"La agonía continuará": CAME pide ayuda urgente para evitar la quiebra de Pymes

Desde la entidad advirtieron que, con la prórroga de la cuarentena, las pequeñas y medianas empresas necesitan más que antes apoyo y medidas diferenciales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) solicitó al Gobierno nacional la implementación de "inmediatas, nuevas y amplias medidas de sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas", tras la decisión de extender la cuarentena hasta el 10 de mayo próximo.



"Las medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento fueron un alivio, pero la agonía continuará. Ahora, con la prórroga de la cuarentena, las Pymes necesitan más que antes apoyo y medidas diferenciales, atentos al impacto del entramado social que implica el sostén de las micro, pequeñas y medianas empresas", señaló Came.



Así lo expresó en un comunicado distribuido a la prensa apenas unos minutos después de que finalizara el mensaje del presidente Alberto Fernández, en el que anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo próximo.



La entidad Pyme también se pronunció a favor de "ampliar la moratoria (impositiva), entendiendo también que los municipios, provincias y nación le adeudan a los proveedores".



Tras advertir que "todos los sectores están en jaque", Came volvió a denunciar que "el sistema financiero especula con los tiempos, la desesperación y la negativa -con insólitos requisitos- para entregar asistencia financiera" a las empresas Pymes.

Te puede interesar Europa analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje

Alerta por quiebras

Con la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, el riesgo de las empresas de llegar a lo peor de la crisis es cada vez mayor, y muchas firmas que operan en grandes ciudades y en el conurbano ya advierten sobre el aceleramiento de los concursos y quiebras a partir del mes que viene.



"Se espera que en mayo haya incumplimientos masivos, que pueden llevar a quiebras", indicó el especialista en impuestos Iván Sasovsky, en una conferencia con clientes sobre el impacto del Covid-19 en la actividad económica.



Según Juan Acosta Güemes, de SFI, que aconseja a sus clientes sobre coberturas patrimoniales, habrá "cierres prolongados o definitivos de muchos negocios, se incumplirán masivamente los contratos de toda índole y habrá ejecuciones, concursos preventivos, quiebras".



La consultora de Orlando J. Ferreres, estima que el nivel general de actividad registró una caída de 9,5% anual en marzo y una baja del 5,4% en el primer trimestre del año. Para abril, en tanto, se prevé que la baja será todavía más pronunciada.