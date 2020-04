El nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio, según afirmó premio Nobel que descubrió el VIH

Para el virólogo francés Luc Montagnier, la causa de la covid-19 fue el trabajo de investigadores que buscaban una vacuna contra el SIDA

Para el virólogo francés Luc Montagnier, quien obtuvo el premio Nobel por su trabajo sobre el VIH, el virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19 fue creado en un laboratorio insertando en un coronavirus genes del VIH-1, el virus del SIDA.



En el canal de noticias francés CNews se publicó la entrevista en donde el investigador formula la controvertida hipótesis y asegura que se trata de un virus manipulado.

Según sostiene, el virus clásico fue modificado y se le agregaron secuencias del VIH. Si bien detalló que se trató de un trabajo realizado de forma profesional por biólogos moleculares, no especificó dónde ni quién realizó la modificación genética.

"Hemos llegado a la conclusión de que este virus fue creado", dijo el científico.



Según el premio Nobel, unos "biólogos moleculares" insertaron secuencias de ADN del VIH en un coronavirus como parte de su trabajo para encontrar una vacuna contra el SIDA.



"Ha habido una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad. Hay un modelo, que es el virus clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH", aseguró.

Y advirtió: "En cualquier caso, no es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso. ¿Con que objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el SIDA".



Además, analizó "en los más mínimos detalles" la secuencia del virus junto a su colega matemático Jean-Claude Perrez. "No fuimos los primeros, ya que un grupo de investigadores indios intentó publicar un estudio que muestra que el genoma completo de este coronavirus (tiene) secuencias de otro virus, que es el VIH, el virus SIDA ", agregó.

"Uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, pero si usted hace una construcción artificial, es poco probable que sobreviva, la naturaleza ama las cosas armoniosas, lo que es ajeno, como un virus que llega de otro virus por ejemplo, no es bien tolerado", explicó.

Para el científico, las partes del virus en las que se insertó VIH están mutando rápidamente, provocando su autodestrucción.



"Entonces lo que vemos es que en el Oeste de los Estados Unidos, en Seattle, las secuencias están destruidas, prácticamente inexistentes. Entonces si el poder patógeno del coronavirus está ligado a la inserción de estas secuencias, podemos pensar que va a desaparecer", dijo.

No es la primera vez que los dichos de Montagnier generan polémica, ya en 2009 había presentado teorías controvertidas sobre el origen del VIH y su transmisión, y en 2017, 100 académicos denunciaron sus posiciones antivacunas y pidieron al Colegio de Médicos que lo sancionara.