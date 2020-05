Fabiola Yañez habló sobre el mal uso de las redes sociales: qué es lo que dijo

La primera dama Fabiola Yañez afirmó hoy, en el Día Mundial contra el Bullying, que es importante que las personas "no digan en las redes sociales, donde se esconde valentía", aquello que no se diría "en la cara" y aseguró que ciberbullying "crece día a día".



Así lo expresó a través de su cuenta de Instagran, en la que publicó un video y señaló que, según Unicef, "uno de cada tres niños sufre acoso en el mundo" y que América Latina " es la región con más cantidad de casos e el mundo".

"Al bullying lo paramos entre todos", aseveró Fabiola Yañez, quien advirtió sobre el crecimiento "día a día" del ciberbullying

y agregó: "Es importante que no digas en las redes sociales, donde se esconde valentía, aquello que no dirías en la cara. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser sensible como vos".La iniciativa por el Día Mundial Contra el Acoso Escolar nació en 2013 a partir de una presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras y fue aprobada por la Unesco con el fin de ayudar a la concientización de este problema, según Télam.Posteriormente, fue reconocido oficialmente por el Parlamento español, el Senado argentino y el Parlamento uruguayo.