Video: hizo un agujero a su barbijo porque le costaba respirar

"Bueno, ya que tenemos que usarlos y hace que sea difícil respirar, esto hace que sea mucho más fácil", explicó la clienta de una estación de servicio

Una mujer se convirtió en protagonista de uno de los videos más virales de YouTube, al ingresar a una gasolinera en el estado norteamericano de Kentucky usando un barbijo con un hoyo en el medio para poder "respirar mejor".

En las imágenes grabadas por los empleados de la estación de servicio de la cadena Bass Pro Shop, se observa a la mujer caminando sin problema alguno, despreocupada, con la nariz y la boca totalmente expuesta.

Joe Samaan, un empleado de la estación de servicio, tuvo una breve conversación con la mujer no identificada, que grabó en video para publicarlo en su cuenta de la red social Tik Tok, en la que ya 4.6 millones de reproducciones. De inmediato fue replicado en YouTube.

"¿De dónde sacaste esa máscara?", le preguntó Joe a la mujer mientras ella se acercaba al mostrador. "Bueno, ya que tenemos que usarlos y hace que sea difícil respirar, esto hace que sea mucho más fácil", respondió. "¿Cortándolo? Sí, yo también lo haré, gracias por el consejo", respondió sarcásticamente Samaan.

Según informó el diario The New York Times, en el estado de Kentucky se han registrado al menos 5,223 casos de contagios y 256 muertes por la Covid-19. El gobernador del estado, Andy Beshear, anunció que a partir del 11 de mayo, se requerirá que toda persona, ya sea empleado o cliente, dentro de un local use una mascarilla.