¿Vas al trabajo en Uber?: por qué deberías pensarlo dos veces si te movés por la Ciudad

Ante nuevas y más severas restricciones al transporte público, muchos vieron en los servicios de Uber una solución. Pero la Ciudad tiene reparos

El secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Juan José Méndez, brindó detalles sobre la tramitación de los nuevos permisos de circulación pero pidió a la población porteña "evitar salir salvo que sea estrictamente necesario" y recordó que Uber es "un servicio ilegal".

El funcionario explicó que los permisos se dividen en dos grandes grupos: los que se expiden para los trabajadores a cargo de una tarea esencial -y que duran mientras dure la cuarentena- y aquellos "especiales" para quienes, por ejemplo, deben asistir a una persona mayor y que caducan cada 48 horas.

Para qué servirán los permisos

Méndez subrayó también que ese tipo de permisos transitorios regirán desde el sábado próximo, por ejemplo, para poder concurrir a turnos médicos, para la atención de adultos mayores o el traslado de hijos entre padres separados, incluso con la posibilidad de pasar de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, o viceversa.

El funcionario porteño reafirmó que desde el domingo y hasta este viernes está abierto el plazo para el reempadronamiento de los permisos.

"Se quintuplicaron los casos (positivos de Covid-19) y tenemos que prestar mucha atención al salir, evitar salir salvo que sea estrictamente necesario y, si nos toca salir porque estamos a cargo de una tarea esencial, tenemos que seguir cuidando al máximo el distanciamiento, el uso de tapabocas y el lavado de manos", dijo.

Los controles vehiculares en la Ciudad podrán detener a conductores de Uber.

Si bien lo que se pide es "no salir de casa, que no se use ni el tren, ni el colectivo, ni el subte, ni el auto", en caso de utilizar un medio propio, la patente del mismo debe ser informada en el permiso.

"Si te movés en auto particular vas a tener que poner la patente y con la tecnología vamos a poder determinar qué autos están circulando con autorización y cuáles no", puntualizó.

Uber, "transporte ilegal"

El funcionario del Gobierno de la Ciudad recordó que "Uber es un transporte ilegal" y que utilizar ese servicio "es un problema para el conductor y para el pasajero" ya que, en caso de ser detenido, el auto no contará con la autorización para circular.

La situación del servicio de Uber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece vedado luego de atravesar una extensa polémica que todavía parece no estar del todo resuelta, por el simple hecho de que la red de autos sigue funcionando. Situaciones similares se dan en otras grandes urbes de la Argentina.

Pese a las restricciones legales, muchos conductores de Uber siguen en actividad.

Por otra parte, aclaró que los turnos médicos, la atención de adultos mayores y el traslado de hijos entre padres separados están contemplados dentro de la ciudad y para viajes interjurisdiccionales.

También dijo que se estará controlando no sólo en los autos sino a los pasajeros en el transporte público, con especial atención en accesos cómo "Puente Alsina, Puente Pueyrredón y Rivadavia".

Se seguirán manteniendo las salidas con los niños y las mudanzas los días sábados y domingo siempre que se comuniquen a los consorcios comprometido. El único traslado que no necesita la autorización es para comprar en el comercio barrial.

"Si no es una compra esencial, como por ejemplo en una perfumería, hay que respetar el número de DNI", recordó.