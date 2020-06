Gobierno porteño: Volver a la fase 1 de la cuarentena depende de las próximas tres semanas

El ministro de Salud Fernán Quirós analizó el avance del coronavirus en su distrito y remarcó la necesidad de que la ciudadanía no se relaje

La posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena es motivo de debate permanente en el AMBA, sobre todo a partir del aumento de los casos de coronavirus que provocó tensión en la relación entre los gobiernos de ciudad y provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el ministro de Salud porteño advirtió que "tener de nuevo un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas".

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, le pidió a la ciudadanía que "no se relaje"

Curva contenida

Te puede interesar Esperaron la llegada de los hijos durante años, pero no sabían que debían tener sexo para lograrlo

"Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la cuarentena fase 1", describió en diálogo con radio La Red.

El ministro porteño explicó que en CABA se registra una curva que "evoluciona a una velocidad relativamente contenida, con un R (tasa de contagio) de 1.13, pero cada día hay más casos". Por eso insistió con la necesidad de fortalecer el sistema de salud y "explicarle a la ciudadanía que lo peor todavía no pasó".

El gobierno porteño aumentó los controles pero se mostró preocupado por la circulación de personas

Problema

"Tenemos un gran problema por delante, lo han tenido todas las grandes ciudades del mundo", advirtió Quirós antes de admitir que es complejo pedir más colaboración en un momento en que que "todos están muy cansados, con problemas económicos, sociales y afectivos".

Sin embargo, el titular de la cartera sanitaria de la ciudad de Buenos Aires cree que no hay otra manera efectiva de contener el avance del virus: "Si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior (de contagios), nosotros tendremos que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva. Pero si todos tenemos foco y hacemos nuestro aporte, vamos a poder sobrellevar este momento".

Un buen ejemplo de la efectividad de la estrategia que implementa la administración porteña con el Plan Detectar -consideró el funcionario- se puede observar en los barrios populares: "En el 31 y en el 1-11-14 logramos reducir (la propagación), la curva disminuyó sensiblemente, los casos están decreciendo y pareciera ser que lo peor allí ya pasó, aunque aún no está resuelto".

La realidad es diferente en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires: "(El Covid-19) primero corrió más en los barrios populares, entonces la gente lo veía distante y sentía que era algo que en CABA no estaba. Lo que pasa ahora es que todos conocemos a alguien que está contagiado", repasó el ministro de Salud, que de inmediato insistió: "Si logramos tener éxito con el Detectar y la gente actúa con responsabilidad, podremos dejar el R por debajo de 1 y no tener que volver a restringir".