Video: Comerciantes de Wilde impidieron a inspectores que cerraran los locales

Los empleados municipales buscan clausurar locales que, aparentemente, no estaban habilitados para funcionar durante la cuarentena

Un grupo de comerciantes de la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, impidió que los inspectores municipales clausuraran una serie de locales que, según argumentaban, no estaban habilitados ni tenían permiso para abrir.

El hecho ocurrió el sábado, auque las imágenes se viralizaron este miércoles. En ellas se observa cómo uno de los empleados municipales aparentemente notifica la clausura de uno de los locales del centro comercial de la calle Las Flores, en pleno centro de Wilde.

La recorrida debía continuar por toda la zona, pero los vecinos lo impidieron.

En un principio, desde el municipio argumentaron que se trataba de comercios inhabilitados, sin permiso para abrir, por lo cual "era necesaria la clausura de los mismos".

Marcos Harguinteguy, secretario de Comercio de la municipalidad de Avellaneda, aseguró que "no fue un cierre particular de ningún comercio" y que no se labraron infracciones, aunque admitió que se fue a notificar, en los casos en que no podían estar abiertos, que debían cerrar.

"Los comercios de Las Flores en su mayoría venden indumentaria y calzado. Al estar nosotros en fase 3, no pueden tener entrada de clientes. Notificamos a los comercios, no hicimos multas ni infracciones", destacó Harguinteguy.

Además, el funcionario municipal afirmó que desde la Intendencia hicieron una presentación hace una semana al Gobierno provincial para reabrir algunos locales, y todavía no obtuvieron respuesta.

El testimonio de los comerciantes

Silvia precisamente vende calzado en el centro comercial de Las Flores. "Mi lucha como la de todos los comerciantes de la zona se basa en la necesidad imperiosa de trabajar. Nos estamos fundiendo. No tememos protocolo de trabajo para las actividades no esenciales", explica.

"Los que como yo, vendemos ropa, calzado o accesorios de moda -agrega-, nos encontramos hace casi 100 días sin abrir nuestros locales, sin ninguna ayuda, con las obligaciones que vencen pendientes y sin ninguna respuesta por parte del gobierno".

"Estamos desesperados y desesperanzados -describe-. Armamos un Instagram del Paseo Las Flores para promocionar nuestros productos y tratar de vender algo. Pero ya no sabemos qué hacer".

Para Pablo Notrica, presidente del Centro de Comerciantes de Wilde, se trata de "la eterna discusión entre salud y economía".

Hubo momentos de tensión entre inspectores municipales y comerciantes

"Los comerciantes estamos preocupados porque se vende muy poco, han bajado las ventas y los gastos continúan. El tema de los alquileres preocupa y los bancos no otorgan los créditos. El Municipio no infracciona a nadie, no quieren que los negocios se fundan, pero aquí esta la gran discusión: ¿saludo o economía?. La cámara respeta las normativas institucionales".

"No clausuraron ni infraccionaron ningún comercio. El Municipio ha sido contemplativo", dice Notrica, sin intención de confrontar con las autoridades locales.

El de Las Flores es un centro comercial de locales chicos, que en general no superan los 40 metros cuadrados de superficie y albergan negocios de barrio.

"Es un lugar ideal para tratar de buscarle una salida a esta situación -manifiesta Silvio, que tiene cerrado su local de venta de indumentaria- No hay mucha gente de paso, la mayoría de nuestros clientes también son amigos. No es que se trasladan o que vienen en tren. Son clientes de cercanía que vienen caminando y sería ideal poder trabajar aunque sea un par de horas por día con todos los protocolos necesarios".

Sobre lo ocurrido el Día del Padre cuando los inspectores municipales fueron repudiados, explica: "La reacción se debió a que le pidieron a algunos comercios que cerrasen la cortina, se les dijo que no podían trabajar. Y la verdad es que después de meses de estar sin abrir, enviar a los chicos a decirnos esto, justo viernes y sábado del Día del Padre, enojó hasta los mismos clientes y vecinos".