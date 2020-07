Cecilia Bolocco se casará por tercera vez: ahora con un empresario multimillonario

Se trata de José Patricio Daire, empresario de los medios de comunicación chilenos, con quien la exmodelo sale desde 2016. No hay fecha para la boda

Tras un largo compromiso, Cecilia Bolocco se casará con el empresario José Patricio Daire, con quien la exmodelo está en pareja desde 2016.

La salud de su hijo Máximo, quien fue diagnosticado el año pasado con un cáncer cerebral, pospuso los románticos planes de la pareja, pero con ese problema solucionado, el proyecto del casamiento retomó su curso, en parte gracias a que Daire renovó su propuesta en mayo de 2019, día que Bolocco cumplió 54 años.

El anillo -que le había entregado en un paquete con "un papel muy arrugado", según relató "Chechu"- ya estaba. Llegó con la primera propuesta oficial de matrimonio que la exmodelo describió de la siguiente forma: "Me regaló de cumpleaños una cajita así, chiquitita, muy bonita. La abro y adentro venía una bolsita bien así ‘pichurento’, así como cualquier cosa. Y en un papel bien arrugado veo el anillo. Casi me morí, y me dijo ‘es para realizar un viaje de por vida juntos’".

Restaba definir la fecha. Y esa sigue siendo todavía la gran incógnita, aunque es posible que los dos por el momento prefieran guardar el secreto bajo siete llaves.

"Me contaron personas de su círculo íntimo que hace mucho que no se sentía tan feliz. Y espera que 'Pepo' sea el hombre de su vida porque ha tenido muy mala suerte, con relaciones tormentosas", contó el relacionista público chileno Maxi Fuentes, en diálogo con Intrusos, por América.

"Cecilia tuvo muchos escándalos, una vida mediática y una relación polémica con la dictadura cuando apoyó a Augusto Pinochet. Pero aquí es amada porque es sinónimo del buen gusto y el buen vestir", afirmó Fuentes durante el programa que se emite en Argentina.

Será el tercer matrimonio de la ex "Miss Universo", ya que en 1990 se casó con el productor de televisión estadounidense Michael Young y en 2001 con el expresidente argentino Carlos Menem, de quien se separó en 2007 y con quien tuvo a su hijo.

Quién es el empresario novio de Cecilia Bolocco

Según Nexofin, José Patricio Daire tiene 66 años, cinco hijos y una enorme pasión por el polo, además de ser una importante personalidad de los medios de comunicación chilenos.

Daire es el actual presidente del holding CF Inversiones, co-propietario de ChileFilms.

Sus cinco hijos son producto de su matrimonio con Cecilia Cisternas, con quien estuvo casado hasta finales de los años noventa, para luego divorciarse y posteriormente salir con la argentina Rossana Almeyda.

Conocía a Cecilia Bolocco desde hacía tiempo, pero fue a fines de 2015 cuando empezaron a verse con mayor frecuencia. Al inicio del nuevo año oficializaron la relación, luego de que la ex esposa de Daire, la argentina Rossana Almeyda, señalara a Bolocco y pusiera dudas la verdadera fecha del comienzo del noviazgo.